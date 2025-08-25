Belgische accessoire-ontwerper Britt van Driessche lanceert eerste herencollectie

Ontwerper Britt van Driessche stapt de wereld van herenaccessoires in. Dit najaar lanceert ze een collectie gericht op mannen, zo is te lezen in een persbericht.

De eerste collectie bestaat uit een weekendtas, toilettas die ook functioneert als heuptas, laptoptas en twee portefeuilles. De prijzen liggen tussen de 1295 euro voor de weekendtas en 395 euro voor een kleine portefeuille. Het handschrift waar Van Driessche bekend om staat (strak, functioneel en subtiele kleuraccenten) is ook terug te vinden bij al deze items.

“Geïnspireerd door het element vuur straalt de collectie passie, durf en transformatie uit in tinten van diep roestrood en warm oranje, ontworpen om mannen krachtig én elegant te laten opvallen”, aldus het bericht.

De herencollectie zal verkrijgbaar zijn in de winkel van het merk in Brussel en via de webshop.