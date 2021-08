Belgische JBC verwijdert genderlabels in winkels en lanceert een gendergelijke capsule

Belgische modeketen JBC verwijdert in haar winkels alle bordjes en verwijzingen naar jongens/meisjes. Het bedrijf zal in plaats daarvan alleen aanduidingen per leeftijdscategorie doen, aldus een persbericht.

“Anno 2021 is gendergelijkheid top of mind en tegelijkertijd beseft iedereen dat we nog een lange weg af te leggen hebben,” aldus JBC in het bericht. De aanleiding om de genderlabels weg te halen was een recent VUB onderzoek waaruit bleek dat gendernormen voor zowel meisjes als jongens leiden tot stereotiepe beroepsvoorkeuren.

“Dat de heersende gendernormen vandaag nog steeds zo’n grote impact hebben op de beroepskeuze van onze kinderen deed ons enkele maanden geleden de ogen openen. Als Belgische ondernemer én familiewinkel hopen wij juist dat kinderen los van hun gender een vrije keuze kunnen maken in de arbeidsmarkt. We willen kinderen buiten de lijntjes laten dromen over wat ze willen worden. JBC wil daarom vanaf nu bewuster omgaan met die heersende stereotypen en ze dan ook actief aanpakken,” aldus Ann Claes, Chief Buying Officer van JBC, in het bericht.

JBC speelt hier met de nieuwe capsulecollectie ook op in. De collectie bestaat uit sweaters met opschriften zoals ‘When I grow up, I wanna be a CEO’, ‘game developer’ of ‘firefighter’. Deze sweaters zijn beschikbaar voor alle jongens en meisjes. De collectie is beschikbaar vanaf 16 augustus in JBC winkels en online. De items lopen van maat 92 tot en met 170/ prijzen variëren tussen 24,95 en 29,95 euro.