Belgische koninklijke hoedenmaker Fabienne Delvigne start met tassenaanbod

Maison Fabienne Delvigne slaat een nieuw hoofdstuk open met de presentatie van een eerste collectie leren handtassen. De Belgische ontwerpster, die Belgische royals al bijna dertig jaar van hoofddeksels voorziet, wil haar gevestigde naam in de haute couture gebruiken voor een vlotte lancering, zo blijkt uit het persbericht.

De lijn bestaat uit het model Bella, met ronde handvatten en architecturale lijnen in drie leercombinaties, en de compacte Colette clutch in leer, suède of plantaardige vezels zoals bananenvezel of sisal. Middels een gepersonaliseerde service kan de klant ook zijn eigen leer, kleur of afwerking kiezen.

Maison Fabienne Delvigne is in 1987 opgericht en gevestigd in Brussel als huis voor Haute Couture modeaccessoires. Sinds 2001 is ze officieel hofleverancier van België, met uitstapjes naar families van Luxemburg en Nederland. Delvigne ontwierp ook voor modehuizen zoals Giorgio Armani, Chanel, Dior en Natan.