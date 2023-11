Belgische merken Essentiel Antwerp en Unrun slaan handen ineen voor sport capsule

Twee Belgische merken verenigen zich: Essentiel Antwerp en Unrun slaan de handen ineen voor een capsule collectie. De samenwerking combineert de specialismen van beide merken.

High-end label Unrun voegt de kennis wat betreft pasvorm toe aan de samenwerking. Essentiel Antwerp heeft vervolgens een sausje van uitgesproken prints toegevoegd, in stijl met de reguliere collecties van het merk. De collectie bestaat uit een bodysuit, een sportbh, twee leggings, sportsokken en een sporttas. Prijzen liggen tussen de 25 en 185 euro.

De collectie is vanaf vrijdag 10 november beschikbaar via de webshops van Essentiel Antwerp en Unrun en in geselecteerde winkels van Essentiel Antwerp wereldwijd.

Essentiel Antwerp x Unrun Credits: Essentiel Antwerp