Belgische modemerk Giovane verandert naam naar ‘Her.’

Modemerk Giovane gaat voortaan verder onder de naam ‘Her.’ Dit meldt het merk in een persbericht. Volgens het bericht heeft het merk een transformatie ondergaan en ‘is het unieke karakter nu nóg duidelijker’.

“Waar Giovane wat verouderd, Italiaans en mannelijk klonk, vat ‘Her.’ de essentie van het merk op gebalde wijze samen,” aldus het persbericht. “Stijlvolle kleding ‘zonder gedoe’ voor vrouwen die baan, huishouden en sociaal leven combineren op dynamische wijze mét een vrouwelijke touch.” Ook past de nieuwe naam bij de internationale focus, zo meldt moederbedrijf FFDI in het bericht.

Naast de naamsverandering is het merk ook een rebranding ondergaan. Het logo, de tagline en de kledinglabels zijn onder andere veranderd. Het merk heeft drie vestigingen in België: in Knokke, Oostende en Gent. Her. is onderdeel van de FFDI groep waar ook Julia June, Furore en Amania Mo toebehoren.

Beeld: Her.