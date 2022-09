Belgische ontwerper Kris Van Assche maakt uitstapje naar kinderkleding

Kris Van Assche heeft een collectie ontworpen voor Balabala, een groot Chinees kindermodemerk. De collectie wordt deze week gelanceerd in 22 fysieke winkels in China en in de webwinkel van het bedrijf. Van Assche vond het project ‘opwindend en leuk’, zegt hij in een exclusief interview met WWD.

Van Assche is vooral bekend van zijn werk voor Berluti en Dior Homme, dat werd gekenmerkt door een frisse mengeling van maatwerk en invloeden van sport- en werkkleding. Ook had hij tot 2015 een eigen merk. Voor Balabala herwerkte hij een karakteristieke collectie van zijn gelijknamige label uit 2014, waar uitvergrote visgraatpatronen werden gecombineerd met speelse grafische vormen. In de kindercollectie komen diezelfde vormen terug, evenals stippen en pailletten.

‘Het is een leuke ‘toen en nu’ geworden’, zegt Van Assche tegen WWD. “Dezelfde sfeer, dezelfde compositie, een vergelijkbare collectie-uitstraling, toen op mijn catwalkmodellen en nu op jongens en meisjes van zeven en acht jaar.” Van Assche werkte gedurende acht maanden aan de collectie, naast zijn werk voor de Italiaanse modeschool Polimoda.

Als onderdeel van de samenwerking doen zowel Balabala als Van Assche een donatie aan een goed doel dat kinderen met kanker helpt. Een thema dat Van Assche aan het hart gaat, vertelt hij WWD, omdat zijn moeder recent aan de ziekte overleed.