Belgische producent Alsico ontwikkelt eerste circulaire werkkleding uit gerecycled textiel

Alsico, een Belgische producent van beschermende werkkleding, heeft een uniform ontwikkeld dat volledig uit gerecycleerd textiel bestaat. In het persbericht spreekt het bedrijf van een primeur.

Het project komt uit de koker van Alsico Academy, het expertiseteam binnen het bedrijf dat zich richt op het ontwikkelen van duurzame en comfortabele stoffen, en het recyclingbedrijf Sixone. Dat bedrijf verwerkte ingezamelde kleding van Alsico tot polyesterkorrels, waaruit nieuwe garens en stoffen werden gemaakt. Uit tests blijkt dat de nieuwe stof voldoet aan de vereisten voor professionele werkkleding. Daarmee zijn de nieuwe uniformen van Alsico ‘closed loop’ gerecycled.

Beschermende werkkleding is bedoeld om werknemers in sectoren zoals de zorg, logistiek en industrie te beschermen tegen gezondheidsrisico’s als hitte, gevaarlijke chemicaliën of snijwonden. Omdat deze stoffen aan strenge veiligheids- en kwaliteitsnormen moeten voldoen, is hergebruik technisch complex. In het persbericht noemt Vincent Siau, hoofd van de Alsico Academy, het eerste circulaire uniform van het bedrijf daarom “een enorme prestatie”.

Volgens data die Alsico deelt in het persbericht, leidt het gerecyclede ontwerp tot 60 procent minder uitstoot van broeikasgassen, 64 procent minder energieverbruik en 40 procent minder waterverbruik in vergelijking met conventioneel polyester.

De ontwikkeling past in Alsico’s bredere duurzaamheidsprogramma ARX, waarmee het bedrijf toewerkt naar een circulaire toeleveringsketen. Het doel is om virgin fossiele grondstoffen uit te faseren en tegen 2040 90 procent van de producties te draaien met ‘voorkeursvezels’: materialen met een lagere milieu-impact.

Alsico zal het circulaire kledingstuk in november presenteren op de vakbeurs A+A in Düsseldorf.