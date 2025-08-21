Belgische scholieren kunnen nu gratis les krijgen over impact van mode

Belgische basisschoolkinderen kunnen nu leren over (de impact van) mode. Het lespakket ‘Groeien broeken aan bomen?’ op basis van het gelijknamige boek wordt dankzij steun van retailer JBC nu gratis verstrekt.

“Bij JBC geloven we in de kracht van jonge generaties,” zegt Anaïs Claes, duurzaamheidsmanager bij JBC, in het persbericht. “We willen hen niet alleen kleden, maar ook bewustmaken van het verhaal achter elk kledingstuk. Met dit lespakket willen we duurzaamheid op een toegankelijke manier tot in de klaslokalen brengen.”

Het lespakket is beschikbaar in het Nederlands en Frans. Het materiaal neemt leerlingen mee in het proces dat nodig is om mode te maken, van benodigde materialen, tot de productie en de reis die een kledingstuk aflegt voordat het in de kast belangt. Ook is er aandacht voor hoe je kunt zorgen voor kledingstukken. Het materiaal heeft presentaties met interactieve quizzes, creatieve opdrachten en lesfiches.