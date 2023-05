Bellaire brengt nieuwe Switch-collectie

Naast de SS- en FW-collectie lanceert Bellaire dit jaar voor het eerst een Switch-collectie, een compacte collectie van warme materialen met een actieve en avontuurlijke touch. De collectie wordt half december, net voor de vakantieperiode, geleverd. De items zijn meteen te dragen.

Beeld: Bellaire, Switch-collectie

Relaxte houding

Bellaire is inmiddels een gevestigde naam, tienerjongens vinden het een vet merk om te dragen. Niet alleen vanwege de perfecte fit voor actieve boys, maar ook vanwege de stoere streetwear stijl. “Bellaire sluit perfect aan bij de relaxte houding die tieners graag uitstralen”, vertelt Bellaire-ontwerpster Esther Vens. “De kleding moet vooral lekker zitten, maar de jongens willen er zeker ook goed uitzien Dat zie je terug in de collecties. Naast jogbroeken en shorts hebben we chino style broeken, maar dan wel met een sportieve draai eraan, zodat de jongens hun moves kunnen maken: van materialen met lycra en stretch erin en met een makkelijke drawstring in de band. Easy en comfy, daar draait het om. Dat geldt ook voor de T-shirts, sweaters en hoodies. Kenmerkend voor Bellaire is ook het sophisticated kleurenbeeld: meer mannelijk dan kinderlijk.”

Beeld: Bellaire, Switch-collectie

Avontuurlijke vibe

Naast een zomer- en wintercollectie komt Bellaire nu met een extra tussencollectie. De Switch-collectie vormt de schakel tussen zomer en winter en is perfect voor een vakantie vol toffe in- en outdoor activiteiten. “Het is een compacte collectie van warme materialen met een actief en avontuurlijk accent”, vertelt Vens. “Denk aan een loose fit cargo broek, volledig gevoerd met mesh en gemaakt van een polyamide blend met een zachte touch. Verder bevat de collectie sweaters en hoodies van zachte teddy-achtige materialen, een in-between step jack en een bodywarmer. Alles in de hoofdkleuren Dark Forest Green, Snow White en Nearly Black. Om het vakantiegevoel compleet te maken, bevat de Switchcollectie handige 2-packs met T-shirts en boxers én een swimshort.

Beeld: Bellaire, Switch-collectie

Bellaire

Bellaire is hét kledingmerk voor tienerjongens die graag met vrienden op pad gaan. Jongens die houden van skaten, free runnen, dansen en avonturen beleven. Bellaire brengt kleding met een goede pasvorm en soepele materialen waarin jongens lekker kunnen bewegen.

Switch-collectie

De Switch-collectie is vanaf 1 mei te koop en wordt half december geleverd.