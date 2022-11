Bellaire: Wie is de designer achter dit jongens merk?

We krijgen een inzicht in het werk van de designer achter het merk Bellaire. Over wat er zoal bij komt kijken, waar de inspiratie vandaan komt en hoe haar carrière zich heeft ontwikkeld.

Dit is de ontwerpster van Bellaire. ,,Ik word ontzettend enthousiast van onze doelgroep.”

Tiener boys; zo’n interessante doelgroep, vindt Esther Vens, de ontwerpster van jongens merk Bellaire. ,,Ze zijn vol levensenergie, nieuwsgierig en beginnen zich uit te spreken. Kiezen steeds meer eigen richting. Ontwikkelen een eigen identiteit en zijn ook zeker gevoelig voor heersende trends.”

Vanuit kennis en intuïtie

,,Ik kijk altijd om me heen, wat dragen deze jongens al en wat vind ik zelf leuk. Verder vind ik belangrijk dat het aansluit bij het modebeeld dat er al is, met natuurlijk een eigen, onderscheidende handtekening”, legt ze uit. ,,Bellaire zit sinds twee en een half jaar op een goed spoor, we hebben een duidelijke stijl en goed voor ogen wat voor merk we precies zijn.”

Natuurlijk kijkt ze naar andere merken. Laat ze zich inspireren, vooral door de sportieve global brands. Welke kleuren gebruiken zij? En wat doet print? ,,Daarin maak je vervolgens je eigen keuzes. Je wilt het niet te kinderlijk maken, maar ook niet te volwassen.” En dan begint het proces; er wordt een jaar vooruit gewerkt. Esther is dus al bezig met de winter van 2023. ,,Je ontwerpt vanuit je kennis en observaties, maar er komt ook veel intuïtie bij kijken.”

Beeld: Bellaire

Verrijkte carrière

Een stapje terug in de tijd. Vóór Bellaire wilde Esther eigenlijk een andere afslag nemen in haar carrière. Even afstand nemen van het ontwerpen. Ze begon op een middelbare school les te geven over textiel en startte vintageshop Vondst in Diemen. ,,Ik wilde even iets anders doen. Op school ontmoette ik onze huidige doelgroep. In de winkel zag ik wat er gebeurt als mensen iets leuks vinden in een winkel. Die ervaring heeft me anders naar het ontwerpen laten kijken.”

Esther is moeder van drie tienerdochters. ,,Ik ontwierp altijd voor meisjes, toen ik zelf dochters kreeg ging ik anders kijken en hield hen toch onbewust in m’n achterhoofd. Het werkte voor mij beperkend. Ook daarom zijn jongens zo’n fijne doelgroep; ik kan me volledig focussen op mijn werk. Wel luister ik naar mijn dochters over wat de nieuwste trends zijn.”

De ontwerpster is nog lang niet uitgekeken op Bellaire en op de doelgroep. ,,Ik ben nog maar net begonnen, voor m’n gevoel.”