Belt Fashion, onderdeel van HVEG Accessories Group, behaalt ICS B-rating: een mijlpaal in sociale verantwoordelijkheid en kwaliteit

Belt Fashion is trots om aan te kondigen dat de eigen productiefabriek, gevestigd in Nederland, recent een ICS-audit (Initiative for Compliance and Sustainability) heeft ondergaan en daarbij een indrukwekkende B-rating heeft behaald. Deze beoordeling is een belangrijke erkenning van de toewijding aan sociale verantwoordelijkheid, kwaliteit en naleving van internationale normen in hun supply chain.

Wat betekent deze score voor klanten?

Voor de klanten van Belt Fashion (HVEG Accessories Group) betekent deze score een garantie dat zij zaken doen met een betrouwbare en maatschappelijk verantwoorde partner. De productiefabriek is trots dat hun inspanningen om ethisch en verantwoord te ondernemen, officieel erkend zijn. Dit stelt ze in staat om niet alleen bestaande klanten beter van dienst te zijn, maar ook nieuwe samenwerkingen aan te gaan met partners die waarde hechten aan sociale verantwoordelijkheid en kwaliteit.

Credits: HVEG Fashion Group

Twee jaar geldig: een solide basis voor de toekomst

De ICS-audit is een streng en onafhankelijk beoordelingsproces dat bedrijven toetst op essentiële factoren zoals arbeidsomstandigheden, veiligheid op de werkplek en naleving van wet- en regelgeving. De behaalde B-rating is twee jaar geldig en biedt een solide basis voor toekomstige groei en samenwerking. Belt Fashion voldoet met deze rating aan hoge internationale normen en blijft de komende periode investeren in verbeteringen en innovatieve oplossingen om hun klanten te blijven ondersteunen met producten en diensten van de hoogste kwaliteit.

Over Belt Fashion

Belt Fashion is een toonaangevende leverancier van leren riemen met een sterke focus op innovatie, sociale verantwoordelijkheid en klanttevredenheid. Met hun productiefabriek in Nederland (Eindhoven) zet Belt Fashion zich in om klanten wereldwijd te ondersteunen met producten en diensten die voldoen aan de hoogste normen van kwaliteit en verantwoordelijkheid. Belt Fashion valt samen met Wink Accessoires en Wink Optics onder HVEG Accessories Group.

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat onze ICS-audit betekent voor onze samenwerking, of hoe wij sociale verantwoordelijkheid en compliance in uw supply chain kunnen versterken?

Neem contact op via:

info@beltfashion.nl

+31 40 235 3400.