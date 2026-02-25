Belt Fashion viert 50 jaar vakmanschap

Belt Fashion viert dit jaar een indrukwekkende mijlpaal: 50 jaar vakmanschap, toewijding en passie voor het maken van riemen. Wat in 1976 begon met een eenvoudig maar ambitieus idee, is uitgegroeid tot een halve eeuw aan expertise, innovatie en een onverminderde focus op kwaliteit.

Een halve eeuw passie en precisie

Toen Belt Fashion in 1976 werd opgericht, was de missie helder: riemen creëren die méér doen dan alleen hun functie vervullen. Elk stuk moest met zorg, vakmanschap en trots worden vervaardigd. Vanaf het allereerste begin investeerde het bedrijf in speciaal ontwikkelde machines – uniek in de wereld – waarmee op grote schaal geproduceerd kon worden zonder concessies te doen aan kwaliteit.

Door de jaren heen heeft een hecht team van vakmensen een sterke basis van kennis en ervaring opgebouwd. Precisie, ambacht en oog voor detail zijn verweven in elke riem die de fabriek verlaat. Elk product vertelt een verhaal – over toewijding, expertise en mensen die hun vak door en door beheersen.

Vijftig jaar later is die oorspronkelijke passie nog altijd onveranderd. De liefde voor het ambacht en de drang om elk detail perfect uit te voeren, vormen nog steeds het DNA van het bedrijf.

Van schets tot eindproduct

Elke riem van Belt Fashion begint met inspiratie. Een eenvoudige schets op papier vormt het startpunt – een eerste visie op iets functioneels, moois en duurzaams. Vervolgens begint de zoektocht naar de juiste materialen. Soepele, hoogwaardige leersoorten en zorgvuldig geselecteerde gespen worden betrokken van betrouwbare Europese leveranciers om de hoogste kwaliteitsnormen te garanderen.

Zodra het ontwerp is afgerond, komt het productieproces in de eigen fabriek tot leven. Vakkundige handen meten, snijden en vormen elk stuk leer met zorg. Randen worden afgewerkt, gespen nauwkeurig bevestigd en elke steek wordt met precisie geplaatst. Het resultaat is meer dan een accessoire: het is een product van doordacht design, technische expertise en duurzaam vakmanschap.

Credits: Belt Fashion

Een tijdlijn van stijl en ontwikkeling

In de afgelopen vijf decennia heeft Belt Fashion zich voortdurend ontwikkeld in lijn met modetrends:

Jaren 70 – De reis begon met brede taille- en western-geïnspireerde riemen, met veel gebruik van suède.

Jaren 80 – Riemen werden echte blikvangers, met grote en unieke gespen, studs en eyelets.

Jaren 90 – Minimalisme voerde de boventoon. Neutrale kleuren en eenvoudiger silhouetten weerspiegelden de “less is more”-filosofie.

Jaren 2000 – Opvallende gespen maakten een comeback en riemen werden vaker op de heupen dan in de taille gedragen.

2014 – Het assortiment werd uitgebreid met andere leren accessoires, zoals sleutelhangers, hondenriemen, schorten en kaarthouders, vaak gemaakt van restleer uit de riemenproductie.

Jaren 2020 – Suède en westerninvloeden keerden terug, naast gevlochten riemen, dubbele riemen, dierenprints en minimalistische ontwerpen.

Het vermogen om mee te bewegen met trends, terwijl het vakmanschap centraal blijft staan, heeft Belt Fashion blijvend relevant gemaakt.

Verantwoord produceren vanaf dag één

Verantwoord produceren staat al vanaf het begin centraal binnen Belt Fashion. Zorgvuldig geselecteerde materialen en doordachte processen zorgen voor respect voor mens en milieu.

Het bedrijf volgt nauwgezet de certificeringen binnen de leerindustrie en hecht grote waarde aan kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. Het gaat niet alleen om het naleven van regels, maar om het consequent kiezen voor de juiste manier van werken. Certificeringen zoals amfori, Leather Working Group en ICS onderstrepen deze langdurige betrokkenheid.

Niets gaat verloren

Duurzaamheid betekent bij Belt Fashion ook: optimaal gebruikmaken van materialen. Reststukken leer uit de riemenproductie worden niet weggegooid, maar verwerkt tot nieuwe accessoires. Deze producten – vervaardigd met dezelfde aandacht voor detail en kwaliteit – vinden hun weg naar toepassingen binnen hospitality, travel en zelfs de automotive-industrie.

Wat elders als afval wordt gezien, vormt hier het begin van iets nieuws.