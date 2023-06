Benjamins lanceert eerste kledinglijn en viert eerste verjaardag

Proost! Tweedehands retailer Benjamins viert zijn eerste verjaardag en lanceert daarom zijn eerste kledinglijn: de Essential Collection. De collectie is volledig geproduceerd in het eigen atelier op de Utrechtse Steenweg, waarvoor gebruik gemaakt wordt van kledingrestanten om de kledingstukken te creëren, zo maakt Benjamins bekend in een persbericht.

“Wij zijn verheugd om onze nieuwe kledinglijn te presenteren. Het is een combinatie van stijlvol en streetwear”, aldus Jyoti Daalmans, mede-oprichter van Benjamins, in het persbericht. “Bij Benjamins geloven we dat kleding niet alleen mooi moet zijn, maar ook een positieve impact moet hebben op het milieu en ethisch verantwoord moet zijn. Maar wij willen het ook niet bij mensen door de neus duwen. Het is passie. Met deze collectie laten we zien dat het mogelijk is om hoogwaardige kledingstukken te produceren met behulp van restmaterialen.”

Het atelier in Utrecht speelt een belangrijke rol in het streven naar lokale productie. “Door het werk dichtbij te houden, kunnen we processen beter beheersen, snel schakelen en tegelijkertijd de ecologische voetafdruk minimaliseren”, schrijft Benjamins. De atelier biedt tevens kansen voor creatieve jongeren uit de regio.

Benjamins werd in 2022 opgericht en is een samenwerking tussen textielinzamelaar Sympany en Jyoti Daalmans. De kleding in de winkel wordt gesorteerd en geleverd door Sympany. Bovendien kan men kleding in de winkel inleveren en is er een atelier waar kleding gerepareerd wordt.