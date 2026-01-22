BENK FW26. Where menswear meets fashion.

Met FW26 verfijnt BENK zijn koers. Met FW26 zet BENK geen nieuwe richting in, maar verdiept het merk zijn DNA: moderne menswear waarin comfort en fashion samenkomen. Ontstaan vanuit retail en ontwikkeld voor het dagelijks leven van de moderne man.

De FW26 collectie van BENK beweegt zich precies op het snijvlak waar menswear en fashion samenkomen: stijlvol zonder regels, comfortabel zonder concessies. Helder, modern en zelfverzekerd.

Modern comfort als uitgangspunt

BENK FW26 is gebouwd rondom luxe basics met een moderne uitstraling. Items die niet afhankelijk zijn van trends, maar hun kracht halen uit pasvorm, materiaal en functionaliteit. Kleding die meebeweegt met een dynamisch leven — van werk tot vrije tijd, van doordeweeks tot weekend. De silhouetten zijn ontspannen en eigentijds. Niet strak, niet overdreven. Elk item staat op zichzelf sterk, maar werkt ook moeiteloos binnen een complete garderobe.

Comfort zit in het product

Comfort is bij BENK geen stylingverhaal, maar een productkeuze. Zachte materialen, verfijnde snits en een natuurlijke fit zorgen voor draagbaarheid gedurende de hele dag. De collectie combineert luxury menswear met moderne sportswear-invloeden, wat resulteert in kleding die er verzorgd uitziet en tegelijk functioneel blijft. Geen strikte dresscodes, geen vaste regels — comfort en stijl gaan hand in hand.

De kern van BENK FW26

De collectie is overzichtelijk opgebouwd rond sterke kerncategorieën:

Moderne knitwear met een luxe uitstraling en hoog draagcomfort

Shirts en overshirts die functioneren als zelfstandige essentials

Comfortabele broeken met een eigentijdse fit en veelzijdig karakter

Elk item is ontworpen om dagelijks te dragen en eenvoudig te combineren, zonder dat het geforceerd aanvoelt.

Retail als vertrekpunt

BENK is ontstaan vanuit de winkelvloer — en dat blijft zichtbaar in FW26. De collectie is logisch opgebouwd, helder te presenteren en gericht op continuïteit. Beperkte runs zorgen voor exclusiviteit en kwaliteit, terwijl de structuur van de collectie overzicht en rust brengt op de vloer.

Partnerschap staat centraal. BENK werkt met transparante afspraken en sterke condities, met als doel samen te bouwen aan een duurzaam en gezond retailverhaal.

Helder, draagbaar en toekomstgericht

FW26 bevestigt de essentie van BENK: eigentijdse menswear met een fashion attitude, ontwikkeld vanuit comfort en retailrealiteit. Geen overdaad, geen ruis — maar kleding die klopt.

BENK FW26. Where menswear meets fashion.

Interesse in BENK?

De verkoopperiode van de BENK F/W 26 collectie loopt tot 13 maart 2026. Retailers die interesse hebben om BENK in hun collectie op te nemen, kunnen contact opnemen met één van de onderstaande agenten.

Patrick & Duncan (NL)

+31 (0) 611717731 | +31 (0) 628986683

Patrick@pdr2.eu | Duncan@pdr2.eu

Uwe Schulze (DE)

+49 15251000226

u.schulze@schulzerei.de

Franklin Clavie (BE)