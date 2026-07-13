Benyamin Apoo maakt een opvallend debuut op Modefabriek 2026 met sculptural bridal & evening footwear

Modefabriek 2026 vormde het decor voor een sfeer die uitzonderlijk fashionable en verfijnd was. Een omgeving waarin creativiteit, moderniteit en luxe moeiteloos samenkwamen. Voor Benyamin Apoo betekende deze editie een mijlpaal: het officiële debuut van het merk binnen de Nederlandse mode-industrie.

De presentatie van de SS27-collectie, gekenmerkt door sculptural elegance en shimmering details, trok onmiddellijk de aandacht van bezoekers. De reacties waren warm, positief en bevestigend; velen spraken hun waardering uit voor de moderne interpretatie van bridal & evening footwear en de uitgesproken esthetiek van het merk.

Credits: Benyamin Apoo

“Dit moment was voor ons van grote betekenis,” zegt Apoo, founder van Benyamin Apoo. “Modefabriek gaf ons de ruimte om onze visie te tonen: een wereld waarin sculptural design, luxe materialen en emotionele elegantie samenkomen. De energie die we ontvingen, resoneerde direct.”

Het sterke debuut onderstreept de groeiende positie van Benyamin Apoo binnen de internationale fashionscene. Het merk kijkt vooruit naar nieuwe samenwerkingsmogelijkheden met designers, retailers en creatives die dezelfde toewijding aan modern luxury delen.

Met Modefabriek 2026 als startpunt zet Benyamin Apoo een volgende stap richting internationale zichtbaarheid met een duidelijke belofte: dit is nog maar het begin.