Berlin Fashion Week: Er gebeurt van alles, maar wat komt hierna?

Berlijn - Er is beweging in de Berlijnse modeweek. Niet alleen lokale labels overtuigden met een divers programma, maar ook gasten uit Oekraïne. Maar het valt nog te bezien wat er verder in de hoofdstad gaat gebeuren.

Jong bloed

In vorige seizoenen werd de Berlin Fashion Week vaak doodverklaard, maar nu lijkt er iets te gebeuren. Veel lokale en internationale bezoekers waren het hierover eens. Een hoogtepunt in de agenda van velen was de show van het Berlijnse label Namilia, dat ook buiten Duitsland veel trouwe fans telt vanwege haar body-inclusieve en provocerende mode.

Tijdens de Berlin Fashion Week toonde het label een collectie die luid, compromisloos en bevrijdend was qua vorm en statement - allemaal kwaliteiten die velen altijd hebben geassocieerd met de hippe clubs van de Duitse hoofdstad, maar net niet met de Fashion Week.

Sommige merken die internationaal net zo trendy zijn, zoals Gmbh of Ottolinger, showen tot nu toe echter niet in Berlijn, maar op de Paris Fashion Week. Enerzijds gaan kopers van internationale luxe boetieks naar de Franse hoofdstad om hun bestellingen te plaatsen, anderzijds kan er nog een zekere verlegenheid bestaan om zich als merk te associëren met de Berlijnse modeweek.

Namilia showt voor het eerst op de Berlin Fashion Week. Beeld: © Finnegan Godenschweger

"We zijn al zeven jaar een Berlijns merk en hebben eerder in New York geshowd," zei Nan Li, een van de twee modeontwerpers achter Namilia na de show van woensdag. Maar ondertussen, zei hij, is er ook veel klandizie en een sterke gemeenschap in Berlijn.

"Ik ben me er ook van bewust dat de Berlin Fashion Week niet te vergelijken is met New York, Parijs of Londen, maar voor ons maakt dat niet uit omdat we niet zo in het ritme van de mode zitten," zei hij, en verklaarde het besluit om in januari in Berlijn te showen. "Onze casting, onze mensen zijn in Berlijn, voor ons is dit ons evenement. We hadden gewoon zin om ons in onze thuisstad te laten zien."

Overal thuis

Maar Namilia is niet het enige Berlijnse merk dat dicht bij de tijdgeest staat en toonde op de Berlin Fashion Week. Het jonge label SF1OG bracht zijn op alledaagse voorwerpen geïnspireerde collectie naar het Rode Stadhuis; LML Studio ensceneerde inclusie en mode in de Marienkirche. Andere opwindende talenten zoals Olivia Ballard, Acceptance Letter Studio of David Chuene waren ook te zien met hun eigen shows of in de Berlijnse Salon.

De Berliner Salon toont werk van Karen Jenssen, SF1OG en David Chuene. Foto's: Julia von der Heide

Wat opvalt aan deze opkomende merken is vaak hun internationale opleiding en oriëntatie. De creatieve geesten achter Namilia, Nan Li en Emilia Pohl, ontmoetten elkaar tijdens hun studie aan de Universiteit voor de Kunsten in Berlijn, waarna ze hun Master in Fashion afrondden aan het Royal College of Art in Londen en terugkeerden naar Berlijn om hun label in 2015 op te richten. In die tijd was het gemakkelijker en goedkoper om een merk te beginnen in de Duitse hoofdstad, vertelde Li.

Lucas Meyer-Leclère, oprichter van het label LML Studio, ontwierp stoffen voor Chanel en Jimmy Choo voordat hij in 2017 naar Berlijn verhuisde. De in New York geboren Olivia Ballard richtte in 2020 in Berlijn haar gelijknamige label op. Deze labels zouden bijna overal thuis kunnen zijn, maar kozen toch Berlijn als uitvalsbasis.

De kunst- en muziekscènes blijven Berlijn maken, zegt Li. "Ik denk dat het een van de sterkste jeugdcultuurscènes ter wereld is en absoluut perfect voor ons merk."

Gevestigd en nieuw op Berlin Fashion Week HW23: Rianna + Nina, Acceptance Letter Studio, Olivia Ballard. Foto van links naar rechts: © Lina Grün, Lina Grün, Finnegan Godenschweger.

Na Mercedes Benz

Ondanks zijn culturele aantrekkingskracht heeft Berlijn het de laatste jaren moeilijk gehad om zijn spannendste modelabels op de catwalk te krijgen. Soms is het niet genoeg om getalenteerde modeontwerpers te hebben; de structuren, om hen te promoten en te presenteren, moeten ook goed zijn. De laatste jaren is de Berlin Fashion Week lange tijd overschaduwd door het imago van de Mercedes Benz Fashion Week, die ooit de hoogtijdagen van de mode in de hoofdstad symboliseerde.

Maar waar de witte Mercedes Benz-tent op de Bebelsplatz eind jaren negentig stond voor een geest van optimisme, is er de laatste tijd veel modemoeheid. De mix van labels was niet goed, te veel commerciële kleding, maar te weinig modieuze aspiraties, klaagden sommigen.

Nu heeft Mercedes Benz zich grotendeels teruggetrokken uit Berlijn als sponsor. Alleen met geselecteerde merken, zoals Marc Cain vorige week, wil het autobedrijf in de toekomst samenwerken. Sommige spelers in Berlijn, zoals de Fashion Council Germany, zien dit als een kans om de modeweek te herpositioneren. Vorige week bood een voorproefje van wat mogelijk is.

Sia Arnika werkte voor Ottolinger en Yeezy voordat ze haar eigen label oprichtte. Foto: FW23 collectie © Finnegan Godenschweger

Er waren drie categorieën waarvoor Berlijnse merken en andere mode-actoren sinds november prijzengeld van de stad Berlijn konden aanvragen. Grotere formules zoals de Berliner Salon kwamen in aanmerking voor 5.000 tot 150.000 euro, winkel- en studio-evenementen voor maximaal 5.000 euro en modeshows en presentaties voor maximaal 25.000 euro. De modeshows konden plaatsvinden in de Kantgaragen, maar de labels waren ook vrij om zelf de meest geschikte locatie te kiezen.

Zo werd ontwerpster Sia Arnika uitgenodigd haar FW23-show van haar gelijknamige label te houden in de archiefhallen in Berlijn-Marzahn. De metalen rasterwanden en planken vormden een geslaagde achtergrond die haar ontwerpen gericht op texturen en silhouetten goed aanvulde.

Steun van Oekraïne

Ook het Hamburgse label Fassbender viel in de prijzen met een modeshow. Het jaar daarvoor had het ook een prijs gewonnen om te showen op de Mercedes Benz Fashion Week, maar met minder budget.

"Met dit budget zijn er nu heel andere mogelijkheden en mijn wens was altijd om er iets privé en gezelligs van te maken dan een klassieke catwalk," zei Christina Fassbender, oprichtster van het gelijknamige label uit Hamburg, woensdag na haar show in de Kantgaragen. Ze gebruikte het prijzengeld om haar catwalk te combineren met een lunch, waarbij ze gasten uitnodigde om te blijven hangen tijdens de hectische modeweek. Kunstenaar Fulya Celik, met wie zij samenwerkte voor haar FW23-collectie, beschilderde en bewerkte tijdens de show een jurk met zilververf.

Diversiteit op Berlin Fashion Week HW23: Lou de Bétoly, Fassbender en Odeeh tonen hun ontwerpen. Foto's van links naar rechts: © Lina Grün, Finnegan Godenschweger, Lina Grün

Gevestigde merken gebruikten het prijzengeld ook om shows te houden. Ontwerpster Lou de Bétoly perfectioneerde de camp-esthetiek toen zij haar subversieve gehaakte creaties toonde. De FW23-collectie van het merk Odeeh speelde met geometrische patronen in de flair van de jaren zestig. Last but not least verrijkten ook de collecties van Oekraïense labels, zoals Dzhus en Litkovska, die als gast waren uitgenodigd en wier showkosten werden gedekt door de Berlijnse senaat.

Quo vadis?

Vorige week liet de Berlin Fashion Week zien wat zij artistiek en creatief in huis heeft. Maar sommige nieuwe vragen, die eigenlijk oude vragen zijn, blijven onbeantwoord.

De data van de Berlin Fashion Week van 16 tot 20 januari overlapten met de mannenmodeweken in Milaan en Parijs, eigenlijk ongunstig voor een modeweek die internationale bezoekers wil aantrekken. Het feit dat de data niet meer in maart en september vallen zoals vorig jaar is te wijten aan de terugkeer van de modebeurzen Premium en Seek naar Berlijn. Voor deze twee beurzen is het belangrijk om collecties te tonen tussen Pitti Uomo in Florence en vóór de beurzen in Parijs en Kopenhagen.

Na het intermezzo in Frankfurt is hun oriëntatie echter nog verder naar de mainstream afgedreven. De kopers die de beurzen naar de stad brengen lijken nauwelijks een raakvlak te hebben met de potentiële kopers die interessant zijn voor de trendy Berlijnse labels. Hoe kunnen de synergieën hier worden vergroot?

De Oekraïense ontwerpster Irina Dzhus creëert multifunctionele mode waarin het idee van transformatie centraal staat. Foto: © Finnegan Godenschweger

Behalve het damesmerk Marc Cain waren er geen grote commerciële merken die hun collectie toonden tijdens een modeshow in Berlijn. Het modeconcern Hugo Boss uit Metzingen presenteerde zich voor het laatst met een evenement in juli 2019, waardoor een ander onderdeel dat commercieel interessante bezoekers naar de stad brengt voor de labels wegvalt.

Dit roept, zoals in het verleden, de vraag op waarom labels een uitgebreide en duur geproduceerde show in Berlijn moeten organiseren. En hoe zit het met de commerciële toekomst van de labels? Misschien is het model dat merken als Namilia volgen een antwoord. Het label loopt niet via modezaken, maar verkoopt zijn kleding zelf aan klanten. Het heeft een aanhang van meer dan 200.000 op Instagram, dus het is niet afhankelijk van kopers of een showdatum in de traditionele modekalender. De locatie is minder belangrijk, het gaat er meer om de show te gebruiken om fans lokaal en op sociale media te bereiken.

Toch vindt de oprichter van Namilia, Nan Li, het goed dat de diversiteit in het Berlijnse modelandschap toeneemt. "Het wordt steeds sterker en steeds meer, ik hoop dat steeds meer coole labels hier gaan showen, dat Fashion Week ook meer doet."

