Berlin Fashion Week: Focus op talentontwikkeling en internationalisering

Van 2 tot 5 juli staat de mode weer in heel Berlijn centraal – en ver daarbuiten. Maar meer dan alleen een diversiteit aan locaties, blijkt dat de Duitse hoofdstad haar modeweek steeds meer inzet als een gecureerd ecosysteem voor talentontwikkeling, experimenten en internationale uitwisseling. Dit wordt zichtbaar door gasten als Buzigahill uit Oeganda, Orange Culture uit Nigeria en het Londense merk Lueder, die deze zomer deel uitmaken van het programma, naast gevestigde Berlijnse namen als GmbH en Esther Perbandt.

Aftrap van de Berlijnse modeweek

Onder de eerste shows op donderdag bevinden zich William Fan en Andrej Gronau, beide prijswinnaars van het ondersteuningsprogramma Berlin Contemporary. 's Avonds biedt de tiende editie van Neo.Fashion. twee grote evenementen. Eerst tonen afstudeerstudenten van internationale modescholen zoals de Kunstuniversität Linz, de Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel FHNW en de Kyiv National University of Technologies and Design hun afstudeercollecties. Daarna beleeft Fashion Art Toronto, Canada's toonaangevende platform voor mode en kunst, zijn première in Berlijn. In het kader van de samenwerking ‘Toronto to Berlin’ wordt een selectie Canadese ontwerptalenten op het podium gepresenteerd.

Ook op donderdag lanceert Berlin Curated de tweede editie van haar ondersteuningsprogramma voor nieuw talent. In de Feuerle Collection tonen dertien ontwerpers uit heel Duitsland hun collecties aan een vakpubliek. Het programma wordt samengesteld door voormalig Vogue-hoofdredactrice en huidige voorzitster van de Fashion Council Germany, Christiane Arp, samen met Josepha Rodríguez en Sonja Hodzode. Het format, ondersteund door de Berlijnse Senaatsadministratie voor Economie, Energie en Bedrijfsleven, volgt de talenten gedurende twaalf maanden. Nieuw dit seizoen is ook een eigen publicatie, het jaarlijkse magazine Kura.

Berlin Contemporary als rode draad

Wie op zoek is naar een rode draad tijdens deze vier dagen, vindt die in het ondersteuningsprogramma Berlin Contemporary. Dit programma loopt als een rode draad door de hele agenda. Op het terrein van het Internationale Congress Centrum Berlin (ICC Berlin) brengt het format Newest een klavertjevier van de prijswinnaars van het programma samen. Marke, Orange Culture, Unvain en Buzigahill tonen daar op vrijdag hun collecties.

Op de andere dagen zijn er meer deelnemers van het ondersteuningsprogramma te vinden, waaronder Laura Gerte, Milk of Lime, SF1OG, Clara Colette Miramon, Fruché, Selva Huygens en Barragán, evenals Haderlump Atelier Berlin, dat zijn collectie toont in de historische salons van Hotel Adlon Kempinski. Ook het format Intervention, van het Berlijnse PR-bureau Reference Studios, dat in eerdere seizoenen Anonymous Club, Mowalola en David Koma naar Berlijn haalde, zet op zondag opnieuw in op namen uit Berlin Contemporary. Daar delen GmbH, John Lawrence Sullivan met de toevoeging ‘by Arashi Yanagawa’, en Dagger het podium met Martin Quad.

Van apotheek tot skatehal

Vrijdagavond opent Richert Beil zijn eerste winkel in de Muskauer Straße. Onder de naam Apotheke nodigen oprichters Jale Richert en Michele Beil uit voor een evenement met live modellen. Het hoogtepunt is de ‘10 geboden’, waarbij bezoekers tegen een zelfgekozen prijs kunnen bieden op tien handgemaakte unieke stukken van het duo. Op zaterdag opent de winkel voor het grote publiek. Diezelfde avond meert een schip aan in een ander deel van de stad.

Aan boord van de MS Heimatland, afgemeerd bij kunstgalerie Hošek Contemporary, toont ‘Ljubljana Fashion Week: On Board Berlin’ een selectie van hedendaagse merken uit Slovenië, zoals Ghost Town, Lan Krebs en Nika Ravnik. Het evenement wordt georganiseerd door het Sloveense culturele centrum in Berlijn, het Center for Creativity Ljubljana en het LJFW Institute.

Ook gevestigde modehuizen uit de stad nemen deel. Zij onderscheiden zich met eigen formats, zoals Marina Hoermanseder, die haar collectie toont met een aansluitende afterparty, en Kilian Kerner, die zijn show ‘Burning Symphonie’ ensceneert in de Skatehalle Berlin. Daarnaast is er de Berliner Salon, samengesteld door Arp en Marcus Kurz, die ongeveer 35 nationale en internationale ontwerpers en hun werk presenteert in de Orangerie Charlottenburg. Zaterdagavond nodigt Esther Perbandt uit voor haar presentatie ‘Blackhearts’ in kunstmuseum Fotografiska.

Parallel aan het professionele programma loopt van 29 juni tot 5 juli het publieksformat Studio2Retail. Dit opent pop-ups, winkels en evenementen tijdens de modeweek voor een breder publiek. Onder de winnaars van de bijbehorende conceptwedstrijd bevinden zich Ioannes, Richert Beil, Lou de Bètoly, Esther Perbandt, Plaid-à-Porter, Colrs, Maqu, evenals Milk of Lime en Vladimir Karaleev.

Berlin Fashion Week SS27 vindt plaats van donderdag 2 juli tot zondag 5 juli 2026. De officiële kalender omvat meer dan 25 shows, evenals tal van andere presentaties, afstudeershows en nevenevenementen verspreid over de stad.