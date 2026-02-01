Berlin Fashion Week: het poppenhuis van Andrej Gronau

Andrej Gronau opent de deuren van zijn poppenhuis en geeft daarmee een inkijkje in persoonlijke herinneringen en huiselijk comfort. De Duitse ontwerper van het gelijknamige label uit Londen gebruikt het poppenhuis als concept. Hij vertaalt dit naar zijn eigen huis, een centrale plek voor identiteit en ontmoeting.

De huiskamer

Het eigen huis wordt – net als het poppenhuis – naar individuele smaak ingericht en volgt niet de regels voor openbare ruimtes, zo staat in het zine voor de herfst/winter 2026-collectie. Deze persoonlijke vrijheid is ook terug te zien in de kledingstijl, die sociale dresscodes negeert en vooral gericht is op comfort. In de styling contrasteren tops met lange mouwen met wijde shorts, terwijl lange broeken in de sokken zijn gestopt.

Andrej Gronau FW26 Credits: Boris Marberg voor BFW

Voor deze collectie blikt Gronau terug op twee observaties binnen zijn eigen familie. De tachtigste verjaardag van zijn grootmoeder werd gevierd in een door de jaren getekende villa. De verschillende kamers en decoratieve elementen riepen de sfeer van een poppenhuis op. Een sfeer die ook werd overgebracht door de keuze van de showlocatie.

Dit idee wordt in de collectie weerspiegeld door het samenspel van brocante-patronen die aan behang doen denken, verschillende stoffen en kleuren. Materialen als French terry stretch, sherpa fleece, velours, maar ook loden en wol uit Oostenrijk worden gebruikt. Het kleurenpalet is rijk en varieert van Colonial Ivory tot Royal Orchid en Twilight Blue. Ook individuele stukken spelen met elementen uit de alledaagse omgeving, zo is een capuchon bijvoorbeeld geïnspireerd op een gordijn.

Andrej Gronau FW26 Credits: Boris Marberg voor BFW

Andrej Gronau FW26 Credits: Boris Marberg voor BFW

De poppen

De menselijke component komt voort uit Gronau's tweede observatie. De doop van zijn neef, die gekleed was in een pak als een volwassene, deed bij hem de vraag rijzen waarom kinderen op zo'n manier worden verkleed. Volwassenen daarentegen klampen zich te veel vast aan normen en verliezen het plezier, legt hij uit in een gesprek na de show.

Dit spel met kleding en een vleugje kinderlijke naïviteit zijn dan ook terug te zien in de collectie. Diverse motieven, zoals paarden op gebreide truien, maken het beeld compleet en vormen een spannend contrast met de ruimtelijke inspiratie.

Andrej Gronau FW26 Credits: Boris Marberg voor BFW