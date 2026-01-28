Berlin Fashion Week: Hoe nu verder na de comeback?

Een gigantische, zilverkleurige opblaasbare sculptuur van kunstenaar Eben Weile Kjaer rijst op in de eenendertig meter hoge erehal van het Berlijnse Palais am Funkturm. In de komende minuten ontvouwt zich rond dit monsterlijke figuur een catwalkshow, geïnspireerd op de legende van de drakendoder Joris. De outfits van de modellen spelen met de fluïde identiteiten van nu, bezien vanuit middeleeuwse archetypen. Is de held een alleenstaande moeder in de grote stad en de prinses een satire op mannelijkheid?

De show van het Londense label Lueder werd afgelopen zomer ingeluid door de stem van een wezen dat leek op een middeleeuwse bard (zanger). De stem klonk vanaf de galerij van de hal en leek op deze plek ook de wedergeboorte van de Berlin Fashion Week te bezingen. De presentatie en de mode kunnen nauwelijks meer verschillen van wat er ruim drie jaar geleden werd getoond. In dezelfde ruimtes van de Messe Berlin gaven modebeurzen als Premium en Panorama enkele van hun laatste optredens voordat ze de deuren sloten.

Dat deel van de saga van de Berlin Fashion Week als commercieel succesvolle beursstad lijkt nu ver achter ons te liggen. Terwijl de beurzen bezoekersrecords vierden, leed het creatieve imago van de modeweek. Zowel de shows als de beurzen werden als te commercieel beschouwd. Achter de schermen werd opkomende labels in de Parijse showrooms afgeraden om in de Duitse hoofdstad te showen vanwege het imago.

Links: Een bard luidt de show van Lueder in. Rechts: In dezelfde hal van de Messe Berlin was de entree van de Premium-beurs in 2022. Credits: Ines Bahr / Berlin Fashion Week (links) & FashionUnited (rechts)

Na het vertrek van de jarenlange sponsor Mercedes-Benz – onder wiens vleugels de modeweek haar eerste hoogtepunt bereikte, maar recentelijk in een creatieve impasse was beland – heeft de stad Berlijn het evenement drie jaar geleden opnieuw gepositioneerd. De Berlijnse senaat gaf de Fashion Council Germany de opdracht om de modeweek te organiseren. De raad coördineert onder andere het programma van de Berlin Fashion Week en is verantwoordelijk voor het internationale gastenmanagement.

Nieuw imago, bestaand potentieel

Door een slimme, stapsgewijze uitbreiding van het aantal uitgenodigde mediagasten, slaagde de moderaad erin de externe perceptie van Berlijn in de afgelopen drie jaar te veranderen. Waar het in het begin nog moeilijk was om vakpers en content creators te lokken met uitnodigingen – inclusief reis en verblijf – ontvangt de Fashion Council Germany nu meer aanvragen dan er plaatsen beschikbaar zijn in het gastenmanagement.

Christa Bösch (rechts) en Cosima Gadient (links), het duo achter Ottolinger, tijdens de Berlin Fashion Week. Credits: Jeremy Moeller / Berlin Fashion Week

Het vakblad Women’s Wear Daily vroeg zich in 2019 nog af hoe het verder moest met de Berlin Fashion Week en stelde vier jaar later vast: “De Berlin Fashion Week heeft eindelijk haar draai gevonden.” Ook in de Duitse media wordt de toon positiever. Hetzelfde geldt voor hippe popcultuurtitels zoals het New Yorkse Paper Magazine, dat in april bevestigde dat de Berlijnse modeweek weer aan momentum wint. Geen wonder, gezien de huidige koers: de catwalk wordt gedomineerd door onafhankelijke labels die statements – ook politieke – niet schuwen. Creatieve experimenten en inclusiviteit, gecombineerd met een subversieve noot, vormen nu de charme van Berlijn.

Afgelopen juli is de stad er opnieuw in geslaagd het potentieel van haar creatieven en bedrijven beter te benutten. Het label Ottolinger, dat al lange tijd in Berlijn is gevestigd, showde voor het eerst tijdens de modeweek. Zangeres Kim Petras liep als eerste model de catwalk op, en in het publiek zat onder andere Stefano Pilati, de voormalige hoofdontwerper van Yves Saint Laurent die nu in Berlijn woont.

De show van Ottolinger was een van de hoogtepunten van de modeweek en de afsluiting van het presentatieformat Interventions, georganiseerd door het creatieve bureau Reference Studios. Daar presenteerden ook populaire merken als GmbH en Lueder zich weer. Het toonaangevende tijdschrift 032c nodigde voor het eerst uit voor een diner en een bezoek aan de showroom, waar de modecollectie van het gelijknamige label te zien was. De Berlijnse e-commercegigant Zalando organiseerde eveneens een diner.

PlattexBerlin Curated opent – ook buiten de catwalk ontvouwt zich een divers programma tijdens de Berlin Fashion Week. Credits: Falk Weis / Berlin Fashion Week

Gerichte subsidie

Deze shows en de opleving van de modeweek zouden ondenkbaar zijn zonder de subsidie van de Berlijnse senaat. Sinds het vertrek van Mercedes-Benz stroomt er jaarlijks vier miljoen euro, dus twee miljoen euro per seizoen, naar de modeweek.

Hiermee worden de uitnodigingen voor internationale gasten, de organisatie van de Berlin Fashion Week door de Fashion Council Germany en het format Interventions van Reference Studios gesubsidieerd. En het belangrijkste voor een duurzaam en boeiend catwalkprogramma: elk seizoen selecteert een internationale jury ongeveer achttien labels, die elk 25.000 euro ontvangen om in Berlijn te presenteren. De prijzen van de Berlin Contemporary-wedstrijd worden eveneens gefinancierd met overheids- en EU-gelden.

“Buiten Berlijn bestaat dit kader voor jonge merken helemaal niet om een show van deze kwaliteit en omvang te organiseren”, zei Mario Keine in de showroom van de Fashion Council tijdens de vorige Berlin Fashion Week. De ontwerper heeft met zijn in 2022 opgerichte label Marke al meerdere keren tijdens de modeweek geshowd.

In steden als Parijs is er geen vergelijkbare financiële steun, en voor het Berlijnse prijzengeld krijg je in de Franse hoofdstad niet eens een locatie, vertelt Keine. Daar concurreert een opkomend label direct met de grote modehuizen en merken om aandacht.

Ontwerper Mario Keine na zijn SS26-show tijdens de Berlin Fashion Week. Credits: Andreas-Hofrichter / Berlin Fashion Week

“Voor de pers die we hier krijgen, zou ik moeten vechten om ook maar een fractie van de kwaliteit van de gasten te ontvangen”, zegt de oprichter van het label Marke. Een show helpt bij de naamsbekendheid en de perceptie van een merk door winkels. “Collecties verkopen altijd beter als de items op de catwalk zijn getoond.”

Meer ondersteuners

Dankzij de gerichte subsidie over meerdere seizoenen is er inmiddels een vaste groep van toegewijde merken met gelaagde shows en collecties die de tijdgeest weerspiegelen. Hiertoe behoren naast Marke ook labels als Richert Beil, SF1OG, Lou de Bètoly, Sia Arnika, Milk of Lime en Namilia.

Gezien de herhaalde bezuinigingen in de Berlijnse begroting, die tot nu toe sectoren als cultuur en onderwijs hebben getroffen, rijst de vraag hoe het verder moet met de financiële ondersteuning van de modeweek.

De subsidie voor de modeweek valt tot nu toe onder de Berlijnse senaatsadministratie voor Economie, Energie en Bedrijven. De aanwezigheid van Michael Biel, staatssecretaris van Economische Zaken, bij de shows van de Berlin Fashion Week, suggereert dat het succes van het evenement de senaat na aan het hart ligt.

“Mode is voor Berlijn een motor voor innovatie – en dat moet ook financieel merkbaar blijven”, zei Biel tijdens een interview in juli.

De gedetailleerde SS26-collectie van Milk of Lime. Credits: Ines Bahr für Berlin Fashion Week

Deze intentieverklaring kon de senaat waarmaken bij het vaststellen van de dubbele begroting voor Berlijn 2026/27. “De subsidie voor de Berlin Fashion Week van ongeveer vier miljoen euro per jaar kon worden behouden; kleinere bezuinigingsdoelen binnen dit kader zijn doorgevoerd”, liet een woordvoerster van de senaat woensdag op verzoek weten. “Alle formats en prijzen worden ongewijzigd gesubsidieerd.”

De financiële steun is dus voorlopig veiliggesteld. Op 20 september zijn er echter verkiezingen in Berlijn – of een toekomstige regering, gezien de financiële situatie van de hoofdstad, de modeweek op dezelfde manier zal blijven steunen, is onzeker. De organisatoren achter de modeweek zijn het er echter over eens dat de Berlin Fashion Week op de lange termijn meer particuliere middelen moet aantrekken.

De Fashion Council organiseert samen met de Amerikaanse e-commercegigant Ebay al de Metamorphosis Talks en de presentaties van ontwerpers in het kader van Raum.Berlin. De Berlijnse online retailer Zalando organiseerde in juli samen met Reference Studios een diner, waar een preview van de nieuwste collectie van de Londense ontwerpster Sinéad O’Dwyer werd gepresenteerd door middel van een shibari-performance.

De directeur van het Berlijnse bureau, Mumi Haiati, hoopt op nog meer samenwerkingen met grotere modebedrijven. “Mijn grote wens is dat de grote Duitse spelers meedoen – dat ze investeren in Berlijn en Duitsland”, zei hij in een interview in juli. “We hebben inmiddels de internationale pers ter plaatse en hebben nieuwe maatstaven gezet die internationaal kunnen concurreren. Het potentieel is er en wordt nu ook erkend. Daarop kan en moet worden voortgebouwd.”

"Een internationale hub"

De bedrijvige spil in de modewereld is er de afgelopen seizoenen in geslaagd om ontwerpers en gasten naar Berlijn te halen – met namen die de aandacht trokken. Naar de show van het label Anonymous Club van de New Yorkse ontwerper Shayne Oliver kwam rapper Kanye West – verborgen onder zijn capuchon. Dat was in juli 2024; tijdens de editie van afgelopen zomer presenteerde Blumarine-creatief directeur David Koma de SS26-collectie van zijn eigen label, en het Britse label Mowalola maakte eveneens zijn Berlijnse debuut met een pop-up bij Reference Studios, waar fans lange rijen vormden.

Een rij vormt zich voor de Mowalola-pop-up tijdens de Berlin Fashion Week. Credits: Harry Miller / Berlin Fashion Week

“We denken lokaal, maar ons doel is een internationale hub die vooral staat voor creatieve excellentie”, aldus Haiati, wiens bureau bekendstaat om zijn hype-evenementen. “Dit seizoen hebben we nog meer momentum kunnen creëren.”

Interessante internationale namen dragen bij aan het imago en het programma, en zorgen voor afwisseling in een nieuw seizoen. Dat hebben de organisatoren achter de Berlin Fashion Week ingezien, en voor het herfst/winter 2026-seizoen waren vijf van de negentien prijzen van de Berlin Contemporary-wedstrijd gereserveerd voor internationale labels. Modeontwerpers als Kenneth Ize en John Lawrence Sullivan konden zo voor het eerst worden aangetrokken voor een presentatie komende week.

Het imago van Berlijn is inmiddels zo veranderd dat steeds meer ontwerpers en labels besluiten om in Berlijn te showen – zelfs zonder financiële steun. Aankomend ontwerper Genaro Rivas financierde bijvoorbeeld zijn show in juli zelf, en de Peruaanse ambassade stelde de locatie beschikbaar.

“Berlijn stond altijd al op mijn radar. Toen de kans zich voordeed om mijn werk hier te presenteren, besloot ik die te grijpen”, legde Rivas per e-mail uit. De afgestudeerde van het London College of Fashion had zijn collecties tot dan toe vier keer op de London Fashion Week getoond.

Het label Orange Culture uit Lagos presenteert verfijnde couture als een van de winnaars van de Berlin Contemporary-prijs. Credits: Ben Mönks / Berlin Fashion Week

Duidelijke positionering

Andere ontwerpers, zoals Vladimir Karaleev, showden na een pauze van acht jaar weer tijdens de afgelopen Berlin Fashion Week. “Ik heb steeds off-schedule geshowd, maar dit was het juiste moment”, zei de ontwerper. In juli toonde hij met steun van de Fashion Council een conceptuele capsulecollectie en komende week presenteert hij een installatie waarin overhemden als een modulair systeem worden onderzocht. Zijn gelijknamige label presenteert de reguliere collecties voor inkopers nog steeds in de showroom in Parijs, maar hij volgt de ontwikkelingen in de Duitse hoofdstad op de voet.

“De context van de Berlin Fashion Week wordt steeds interessanter, omdat er nu belangrijke internationale winkels aanwezig zijn en de modescene hier een steeds duidelijkere positie inneemt”, aldus Karaleev. Zijn belangrijkste handelspartners sinds de oprichting van het label in 2010 heeft hij jaren geleden tijdens de Berlin Fashion Week ontmoet. “In Parijs zie ik inkopers vaak overweldigd door de hoeveelheid merken. Hier heb ik het gevoel dat ze meer tijd kunnen nemen om merken te ontdekken.”

Ontwerper Vladimir Karaleev neemt ruimte voor experimenten tussen de collecties door. Credits: Ben Mönks / Berlin Fashion Week

Karaleev is een van de modeontwerpers die de hoogtijdagen van de Berlijnse modeweek heeft meegemaakt en nog steeds actief is. Tot in de jaren 2010 kwamen inkopers van over de hele wereld naar Berlijn, voornamelijk aangetrokken door de modebeurzen Bread & Butter en Premium Group. Interessante labels als Perret Schaad en Nobi Talai showden op de catwalks, maar velen konden zich niet handhaven, omdat het voor kleine designerlabels altijd moeilijk is geweest om hun markt te vinden. Duitsland is weliswaar de grootste modemarkt van Europa, maar de gemiddelde consument geeft de voorkeur aan betaalbare mainstream mode boven dure en experimentele ontwerpen.

Na het einde van Bread & Butter begon het commerciële imago van de Berlin Fashion Week het creatieve beeld te overschaduwen. Het aandeel internationale beursbezoekers nam af; opkomende, hippe labels konden zich niet vinden in het imago van de modeweek.

Dat is nu allemaal verleden tijd, maar waar wil Berlijn voor staan naast de andere modeweken? In Parijs vinden de zaken met designermode nog steeds plaats in de showrooms; Londen gold lange tijd als de plek om opkomende ontwerpers te ontdekken.

“Een geweldige aanvulling”

“Het is een geweldige aanvulling op Milaan, Parijs, Londen en New York”, zei Stavros Karelis, oprichter van Machine-A, een winkel gespecialiseerd in opkomende ontwerpers. “Het is een plek voor ontdekkingen. Er zijn zoveel opkomende talenten dat ik het geweldig vind om hier te zijn en dat te verkennen. Dat is wat ik het aantrekkelijkst vind aan Berlijn: het opkomende talent.“

Buzigahill, Marke, Richard Beil en Haderlump zijn labels die Karelis tijdens zijn bezoeken opvielen, en hij overweegt ook om ze in te kopen.

“Ik denk dat ze commercieel zeer succesvol kunnen zijn”, zei hij in een gesprek in juli. “Ik zie hun communities en zie voor welke klanten hun producten aantrekkelijk kunnen zijn.“

Voor hem is het belangrijk om de ontwikkeling van labels een aantal seizoenen te volgen voordat hij ze in het assortiment opneemt. De relatie tussen ontwerpers en Machine-A is veel meer dan alleen een zakelijke relatie. “Ze komen vaak naar me toe en dan bespreken we hoe ze moeten omgaan met andere relaties om hen heen, zoals andere winkels, activaties of de koers van hun eigen merk. Daarom sta ik heel dicht bij de meeste ontwerpers met wie we samenwerken.“

Karelis heeft een dubbelrol op de Berlin Fashion Week: als inkoper voor Machine-A en tegelijkertijd als jurylid van de conceptwedstrijd die beslist over de toewijzing van subsidies voor catwalkshows en evenementen.

SF1OG toont zijn collectie voor geïnteresseerde inkopers en media in de Berlin Contemporary Showroom. Credits: Mariia Dred / Berlin Fashion Week

Naast Karelis kwamen afgelopen zomer ook Chloe King, inkoopster van het Amerikaanse warenhuisconcern Saks Global, en inkopers van het Japanse luxe warenhuis Isetan. In de toekomst wil de Fashion Council nog meer inkopers uitnodigen, terwijl het contingent voor de pers op het huidige niveau blijft. De modeweek moet meer worden dan alleen een presentatieplatform.

“Distributie is belangrijk, en Parijs als internationale locatie voor showrooms en agentschappen ook. We zijn er echter van overtuigd dat Berlijn in de toekomst ook op het gebied van distributie meer te bieden heeft”, zei Scott Lipinski, directeur van de Fashion Council Germany, in een interview in juli.

Tussen creativiteit en commercie

Het label SF1OG showde vier jaar geleden voor het eerst op de Berlin Fashion Week en heeft sindsdien een klein netwerk van conceptstores opgebouwd in Taiwan, Japan, China en de Verenigde Staten. Wholesale is inmiddels goed voor zeventig procent van de productverkoop en het label groeit jaarlijks tussen de 50 en 100 procent, aldus oprichter en brandmanager Jacob Langemeyer.

“De Berlin Fashion Week heeft ons in het begin zeker zichtbaarheid gegeven”, legde hij uit in een spraakbericht. Het krijgen van dit podium om producten te presenteren aan de internationale pers en het merk te laten groeien, was ‘een kickstart’ voor het jonge merk.

Twee jaar na de oprichting van het label ontdekten hij en ontwerpster Rosa Marga Dahl dat de kernmarkt van het label buiten Europa, in Azië, ligt. Het prijzengeld van de UGG Changemaker Prize ter waarde van 40.000 euro heeft het label geholpen bij de commerciële ontwikkeling van de collectie en de financiering van een showroom in Parijs. In de Franse hoofdstad ontmoet Langemeyer nog steeds het merendeel van zijn inkopers; via Berlijn zijn tot nu toe één tot twee contacten gelegd.

Rosa Marga Dahl en Jacob Langemeyer richtten in 2019 hun merk SF1OG op in Berlijn. Credits: Mariia Dred / Berlin Fashion Week

In Berlijn is er alleen nog subcultuur, commercieel is het niet meer relevant, klaagde een kennis onlangs. Een inkoopster merkte na een catwalkshow op dat de labels in Berlijn te niche zijn. Het verdwijnen van de grote modebeurzen was een creatieve bevrijding, maar de vraag blijft hoe de modeweek zich commercieel duurzaam kan positioneren. Het dilemma tussen commercie en creativiteit in Berlijn is echter niet nieuw in de mode.

Voor de organisatoren van de Berlin Fashion Week is het duidelijk dat ze eraan zullen werken om meer inkopers naar de stad te halen. Maar ze benadrukken ook dat de timing juist moet zijn.

“Natuurlijk is het ons absolute doel dat hier ook orders worden geschreven. Maar ik geloof niet dat je zomaar een structuur kunt opleggen aan iets wat daar het netwerk nog niet voor heeft”, zei Lipinski. “Op het juiste moment moeten ook in Berlijn de juiste distributiemaatregelen plaatsvinden.”

Nu zou het een verkeerd moment zijn om een showroom te openen en met inkopers om de tafel te gaan zitten als er uiteindelijk geen orders worden geschreven. Dat zou niet bijdragen aan het positieve verhaal dat de Fashion Council en de andere organisatoren achter de Berlijnse modeweek de afgelopen seizoenen hebben opgebouwd. “Dan is het geen positieve spiraal meer, maar weer een vicieuze cirkel en wordt er weer negatief over gesproken omdat iets op het verkeerde moment is gedaan,” aldus Lipinski.

Komende week wordt het volgende hoofdstuk in de saga van de Berlin Fashion Week geschreven – wanneer de collecties voor het komende herfst-winterseizoen worden gepresenteerd.