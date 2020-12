Berlin Fashion Week krijgt investering van 3,5 miljoen euro

Berlin Fashion Week krijgt een kapitaalinjectie van de gemeente Berlijn, zo meldt de modeweek in een persbericht. De modeweek krijgt 3,5 miljoen van de stad om zichzelf opnieuw te positioneren. Berlin Fashion Week gaat zich meer focussen op innovatie, duurzaamheid en digitalisering.

Berlin Fashion Week krijgt er volgend jaar concurrentie bij van de nieuwe Frankfurt Fashion Week. Diverse modebeurzen die normaal gesproken in Berlijn plaatsvonden, zullen vanaf dat moment ook in Frankfurt plaatsvinden. Berlin Fashion Week lijkt daardoor extra in te zetten op een nieuw imago.

Zo zal tijdens Berlin Fashion Week van 18 tot en met 24 januari voor het eerst een Berlin Fashion Summit gehouden worden en vindt ook het Reverence Festival voor het eerst plaats. Met de nieuwe opzet wil de stad zijn positie als modestad verstevigen. De investering van 3,5 miljoen euro is significant hoger dan andere jaren. Normaal gesproken investeert Berlijn maar 450.000 euro in de modescene van de stad.