Berlin Fashion Week steeds internationaler: “Modeweek wordt beter dan Londen”

De Berlin Fashion Week wordt steeds internationaler en wordt door sommige bezoekers al gezien als “het nieuwe Londen”. Het Berlijnse PR-bureau Reference Studios heeft hier met zijn showformat ‘Intervention’ een belangrijke rol in gespeeld en grote namen als Shayne Oliver met zijn Anonymous Club, GmbH en Lueder overtuigd om hun collecties in de Duitse hoofdstad te tonen in plaats van in Parijs, Milaan of Londen.

Oprichters van het bureau Mumi Haiati en Tim Neugebauer, creative lead bij Reference Studios, blikken in dit interview terug op de afgelopen editie van de Fashion Week en geven een vooruitblik op hun toekomstplannen.

Tim Neugebauer (links) en Mumi Haiati Credits: Reference Studios

Wat is jullie conclusie over de Berlin Fashion Week?

Mumi Haiati: Intervention, maar ook de Berlin Fashion Week als geheel, begint vorm te krijgen. Het heeft een sterkere en duidelijkere identiteit. We zijn op de goede weg. De feedback van de internationale pers was ook erg positief. Men spreekt over een nieuw Londen, daar waren we erg blij mee.

Tim Neugebauer: We willen het zelfs beter doen dan Londen – duurzamer – en vooral een hub creëren voor brand experiences. Naast de designer runways willen we dat wat we met C.P. Company [een installatie en DIY-workshop, red.], het feest met Ugg en al die andere cases hebben gedaan, verder ontwikkelen en uitbreiden. De interesse is er zeker en er kloppen al veel merken bij ons aan. Berlijn, met al zijn geweldige locaties en zoveel geschiedenis, biedt daar simpelweg de perfecte speeltuin voor.

Workshop: Visual Rework met C.P. Company Credits: Tobias Kruse

Was er een show die jullie in het bijzonder is bijgebleven?

Tim Neugebauer: GmbH werd veel genoemd, maar Anonymous Club werd ongeveer even vaak genoemd. Anonymous Club was er vorig seizoen al bij, toen Shayne Oliver voor het eerst in Berlijn showde, en voor GmbH was het de eerste keer. Dat maakt het qua perceptie wel wat specialer.

GmbH is gevestigd in Berlijn en ook Shayne Oliver schijnt in Berlijn te wonen. Hebben de merken die jullie voor Intervention selecteren deze connectie nodig?

Beide: Ja, dat klopt. Shayne woont al twee, tweeënhalf jaar in Berlijn.

Mumi Haiati: Een Berlijnse connectie is op de een of andere manier belangrijk, of ze nu daadwerkelijk fysiek in Berlijn zijn of dat ze simpelweg naar Berlijn verwijzen als inspiratiebron. Zelfs bij de eerste Intervention hadden we Olly Shinder, die via zijn man Wolfgang Tillmans [Duitse fotograaf, red.] een natuurlijke band met Berlijn heeft.

Tim Neugebauer: Hij refereert ook esthetisch aan een scene in Berlijn.

Mumi Haiati: We zijn blij te zien dat al deze creatieven – de ontwerpers, die Berlijn als inspiratiebron nemen, putten uit Berlijn, maar elders showen – nu het zelfvertrouwen krijgen om ook in Berlijn iets te laten zien – om de potentie te erkennen.

Tim Neugebauer: We willen niemand het showen in Berlijn verkopen, maar hen ervan overtuigen dat de omgeving echt bestaat, dat waardecreatie mogelijk is en dat er ook betekenis is die verder gaat dan zichtbaarheid – een commercieel voordeel.

Anonymous Club AW24 op de Berlin Fashion Week Beeld: ©Launchmetrics/spotlight

Meneer Neugebauer, u noemde aan het begin de vergelijking met Londen. Waar gaat het om?

Tim Neugebauer: De vergelijking is enerzijds heel inspirerend. Het is geweldig dat veel mensen er zo over denken. Londen is er altijd in geslaagd om jonge ontwerpers een hoge mate van aandacht en vervolgens ook eerste commerciële successen te bezorgen.

Mumi Haiati: Het was een springplank voor veel inmiddels grote ontwerpers als Craig Green, J.W. Anderson en Martine Rose.

Tim Neugebauer: Bij velen was het succes slechts aanvankelijk en de zichtbaarheid slechts tot op zekere hoogte. Daarom willen we er een duurzamere versie van maken. De ontwerpers die bij ons showen, moeten duurzaam succes en langdurige zichtbaarheid krijgen. Maar de eerste grote stap is dat Berlijn als een soort springplank wordt gezien. Dat is natuurlijk een groot verschil met eerdere edities.

Drukte bij de ingang van de Anonymus Club show Credits: Tobias Kruse

Kan de Berlin Fashion Week dan internationaal concurreren?

Tim Neugebauer: Het is een kwestie van curatie. Berlijn heeft zoveel elementen die de stad zo uniek maken. Geen enkele andere stad heeft zo'n breed scala aan esthetiek en waarden die in de stad samenkomen, naast elkaar bestaan, en elkaar zelfs bevruchten, juist omdat er in Berlijn zo'n grote culturele uitwisseling is. Als we dit consequent blijven uitspelen, heeft het concept ook de potentie om duurzaam te worden.

Hoe zit het met het Duitse modelandschap als geheel? Is dat internationaal relevant?

Tim Neugebauer: Ottolinger komt meteen in me op. Er zijn ook Duitse merken in New York of voorbeelden als Jil Sander, maar over het algemeen is de zichtbaarheid vrij laag. Als je aan het Duitse modelandschap denkt, krijg je al snel een relatief burgerlijk beeld – Karstadt, Peek & Cloppenburg, functionele kleding. Maar er is zoveel dat we in eerste instantie misschien niet eens als Duits begrijpen. En dat is waar het bij Intervention om draait. Het gaat niet om een esthetiek, maar om de breedte en de verschillende waarden die deze ontwerpers en merken vertegenwoordigen.

Het discours heeft ons ook een zekere bekrompenheid gegeven, dat we clichématig denken over wat modeontwerp in Duitsland eigenlijk is. Het maakt niet uit hoe het hier wordt waargenomen, maar hoe het overal elders wordt waargenomen. Mensen in Japan hebben een heel ander beeld van ‘Made in Germany’ dan in Duitsland. Het is altijd een broedplaats voor design geweest.

Jullie showroom ‘New Wave’ is ook een broedplaats voor nieuw talent. Hoe ontdekken jullie die?

Mumi Haiati: Dat is een echte interesse. Het is de reden waarom ik dit werk überhaupt doe en het is een grote zorg van mij om te zien wat er gebeurt, wie er echt iets spannends en grensverleggends doet. Natuurlijk hebben we ook een beperkte capaciteit om jonge ontwerpers te ondersteunen, maar we doen veel. We hebben vanaf het begin een aantal Emerging Designers opgebouwd die nu door het dak gaan, zoals No Faith Studios of Magliano.

Hoe gaat het verder met Intervention en het voormalige concept Reference Festival? Komt er iets heel anders?

Mumi Haiati: Intervention zal er in februari zeker zijn. We kunnen nog niet te veel zeggen, maar het wordt sowieso een breder spectrum met veelbelovende namen – commerciële, iconische en vooruitstrevende onafhankelijke labels. En ons Reference Festival zal waarschijnlijk in het buitenland plaatsvinden.

De interesse in Intervention is er zeker. Ook de merken en andere vertegenwoordigers zijn blij, omdat ze de kans krijgen om de stad te activeren en te bereiken, omdat de juiste mensen ook komen. Er waren deze keer ook geweldige gasten. Mark Holgate en Stavros Karelis van Machine-A waren er, maar ook Ye [artiestennaam voor de Amerikaanse rapper Kanye West, red.] bij de Anonymous Club show.

Deelnemers aan het Intervention after-party (van links naar rechts): Michael Biel, Mumi Haiati, David Alaba, Benjamin Huseby, Stefano Pilati en Serhat Işık Credits: Tobias Kruse voor Reference Studios

Tim Neugebauer: En dan is er nog Stefano Pilati. Dus echt mensen die uit ons naaste of wijdere netwerk komen en naast mode uit alle creatieve sectoren komen. Die komen samen op onze evenementen.

Maar ook het bureau is constant in ontwikkeling. Vorig jaar openden jullie een nieuwe showroom in Milaan. Wat zijn de volgende stappen?

Tim Neugebauer: In september openen we ons hoofdkantoor in Parijs, maar meer kunnen we nog niet zeggen.