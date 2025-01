Berlin Fashion Week: Vijf merken die een ander geluid laten horen

De Berlijnse modeweek verovert als underdog steeds meer een positie tussen de grote Fashion Weeks in Parijs, Milaan en Londen. Bekende namen als GmbH en Marie Lueder doen ook dit seizoen weer mee en tonen hun nieuwste collecties. De Duitse hoofdstad leeft echter ook van een veranderend aanbod van gevestigde en nieuwe merken die een frisse wind in de metropool brengen.

Sommige van de nieuwkomers hebben al internationale successen gevierd, terwijl anderen hun eerste catwalkcollectie op een grote modeweek presenteren. De opkomende merken hebben een flinke dosis doe-het-zelf-esthetiek met een vleugje upcycling, frisse ideeën en creativiteit in hun bagage.

Colrs

Credits: Colrs

Colrs werd in 2017 opgericht door Zec Elie-Meire. De Haïtiaans-Duitse ontwerper begon met eenvoudige upcyclingprojecten op zijn kinderkamer en studeerde later mannenmode aan de modeschool Esmod in Parijs.

Bij Colrs is het altijd zomer. Een gevoel van lichtheid en vrolijkheid loopt door elke collectie. Elie-Meire combineert hiervoor zijn multiculturele achtergrond met een door vrolijkheid en punk geïnspireerde stijl die een zekere naïviteit uitstraalt.

Zijn eerste catwalkcollectie presenteerde Elie-Meire in Lagos, Nigeria. Daarnaast was Colrs het afgelopen seizoen aanwezig op de New Wave Showroom van het Berlijnse PR-bureau Reference Studios tijdens de Berlijnse modeweek, gevolgd door de Berlin International Sales Showroom in Parijs in september. Nu keert het merk terug naar de catwalk en toont het voor het eerst zijn collectie in de vorm van een show in Berlijn.

Voor de huidige collectie laat de ontwerper zich inspireren door de "effortless cool"-factor van de voormalige Fiat-baas Gianni Agnelli en het zelfvertrouwen van coureurs uit de jaren 50 zoals Stirling Moss en Juan Manuel Fangio.

Colrs Bestseller: Tot nu toe alleen unieke stukken

Tot nu toe alleen unieke stukken Doelgroep: Mensen tussen de 19 en 35 jaar die grenzen overschrijden, en mensen boven de 60 die vrijheid en nostalgie waarderen. Allen worden verenigd door hun interesse in creativiteit, moed en zelfexpressie.

Mensen tussen de 19 en 35 jaar die grenzen overschrijden, en mensen boven de 60 die vrijheid en nostalgie waarderen. Allen worden verenigd door hun interesse in creativiteit, moed en zelfexpressie. Verkoopadressen: Online shop

Online shop Distributie: colrs@mutteragentur.com

colrs@mutteragentur.com Prijzen: Tot 350 (RTW) en tot 2000 (Made-to-Order)

Tot 350 (RTW) en tot 2000 (Made-to-Order) Productie: Istanbul (RTW) en Parijs (Made-to-Order)

Istanbul (RTW) en Parijs (Made-to-Order) Presentatie in Berlijn: Zaterdag 1 februari om 14.00 uur

Kasia Kucharska

Credits: Kasia Kucharska

Het Berlijnse merk Kasia Kucharska werd in 2021 opgericht. Het herinterpreteert traditioneel handwerk met technologisch geavanceerde productietechnieken. In plaats van genaaide stukken gebruikt het merk latexproducten die met een speciale druktechniek worden gemaakt. Kasia Kucharska verwerkt hiervoor vloeibaar latex, voegt pigmenten toe en print vervolgens de uiteindelijke snijdelen. Door deze aanpak moeten productieafval worden voorkomen.

Kasia Kucharska brengt het natuurlijke rubbermateriaal in verschillende patronen die zich in de verschillende stukken, zoals bodys, tops, leggings en jurken, als een tweede huid om het lichaam leggen. Het lijkt soms alsof de dragers zijn beschilderd met een hogedrukgebied van een weerkaart of een bloemenzee.

Het merk werd onlangs bekroond met de Fashion Fund van het modetijdschrift Vogue en de Duitse modebond Fashion Council Germany.

Kasia Kucharska Bestseller: Krabbel-kledingstukken, zoals leggings en mouwen

Krabbel-kledingstukken, zoals leggings en mouwen Doelgroep: 85 procent vrouwelijke klanten, tussen de 20 en 45 jaar oud, en de meesten van hen wonen in de VS en in grote steden. Ze zoeken iets verleidelijks, plezierigs en fascinerends en kopen de stukken voor een speciale gelegenheid. Ze zijn vaak zelfstandig, werken in een creatieve sector en tonen interesse in mode en kunst.

85 procent vrouwelijke klanten, tussen de 20 en 45 jaar oud, en de meesten van hen wonen in de VS en in grote steden. Ze zoeken iets verleidelijks, plezierigs en fascinerends en kopen de stukken voor een speciale gelegenheid. Ze zijn vaak zelfstandig, werken in een creatieve sector en tonen interesse in mode en kunst. Verkoopadressen: Eigen online shop en Voo Store (Berlijn)

Eigen online shop en Voo Store (Berlijn) Distributie: order@kasiakucharska.com

order@kasiakucharska.com Prijzen: Vanaf 70 voor een opstaande kraag tot 1400 voor een jurk.

Vanaf 70 voor een opstaande kraag tot 1400 voor een jurk. Productie: Alle stukken worden in Duitsland geproduceerd

Alle stukken worden in Duitsland geproduceerd Presentatie in Berlijn: Zondag 2 februari om 12.00 uur

Andrej Gronau

Credits: Andrej Gronau

De in Duitsland geboren modeontwerper Andrej Gronau behaalde zijn master in mode aan de mode- en kunstacademie Central Saint Martins in Londen. Hij werd voor zijn afstudeercollectie bekroond met de Isabella Blow Award, die wordt uitgereikt door de Britse modebond. Een dag nadat hij zijn afstudeercollectie op de London Fashion Week presenteerde, nam de online retailer Ssense contact met hem op om een capsulecollectie te laten maken. Dit was het startschot voor zijn eigen merk, legde Gronau uit.

Het in 2022 opgerichte ready-to-wear-merk combineert speels design met ambacht zoals breiwerk en traditioneel snijwerk. Uitgewerkte details en expressieve silhouetten maken de door kinderlijke fantasie gekenmerkte collecties compleet.

Gronaus collecties worden twee keer per jaar gepresenteerd in de Parijse showroom van branche-expert Angela Farrugia. Naast Europa is het merk vooral populair in Japan en Zuid-Korea, waar Andrej Gronau vertegenwoordigd is bij drie "belangrijke retailers". Zijn stukken worden ook steeds vaker gedragen door Koreaanse popbands als Illit en NewJeans in muziekvideo's en tijdens optredens.

Andrej Gronau Bestseller: Star Cut Boots, Knitted Mini Skirts en Sailor Tops

Star Cut Boots, Knitted Mini Skirts en Sailor Tops Doelgroep: Klanten tussen de 18 en 36 jaar die kiezen voor een speelse styling

Klanten tussen de 18 en 36 jaar die kiezen voor een speelse styling Verkoopadressen: Ssense (online); H. Lorenzo (VS); GR8, Kunst (Japan); Addicted, Empty en Lowgee (Zuid-Korea)

Ssense (online); H. Lorenzo (VS); GR8, Kunst (Japan); Addicted, Empty en Lowgee (Zuid-Korea) Distributie: michael@cobalt-agency.com, sales@andrejgronau.com

michael@cobalt-agency.com, sales@andrejgronau.com Prijzen: 180 tot 2000

180 tot 2000 Productie: Duitsland, Italië, Portugal en China

Duitsland, Italië, Portugal en China Presentatie in Berlijn: Zondag 2 februari om 21.00 uur

Palmwine IceCream

Credits: Palmwine IceCream

Kusi Kubi, oprichter van Palmwine IceCream (PWIC), brengt de levendige energie van Accra naar het grijze Londen. Het startschot van het merk gaat terug naar 2018, toen Kubi op reis ging naar zijn roots in Ghana en zich opnieuw naderde tot de cultuur, tradities en het handwerk. Een jaar later richtte hij het merk op, waarbij vooral de Kantamanto-markt voor tweedehands kleding in de Ghanese hoofdstad centraal staat in de inspiratie en inkoop, die onlangs door een grote brand werd verwoest.

De ontwerper gebruikte de markt om kleding en materialen voor zijn collecties te vinden en daaruit genderneutrale stukken te ontwerpen. Een mix van moderne tailoring, verfijnd handwerk en avant-gardistische esthetiek verenigt PWIC tot stukken die zich bewegen tussen casual streetwear, koninklijke opulentie en culturele invloeden.

PWIC is het eerste Afrikaanse merk dat als winnaar van de BFW-conceptwedstrijd in de categorie 'Berlin Contemporary' werd bekroond. Tegelijkertijd is het ook het Berlijnse debuut van het merk.

“Altijd al, nog voordat ik de kans had om hier te presenteren, heb ik een bijzondere genegenheid voor Berlijn gevoeld. De stad heeft dit ongelooflijke vermogen om de eigen identiteit te vormen, wat ik echt inspirerend vind”, zei Kubi. “Dezelfde zin voor individualiteit kenmerkt ook de Berlijnse modeweek en maakt het zo uniek. Berlijn en PWIC zijn alsof ze voor elkaar zijn gemaakt. De energie van de stad en de visie van het merk harmoniëren perfect.”

Palmwine IceCream Bestseller: Signature-oorringen, Top Handle Bag en PWIC Twist Leather Pants

Signature-oorringen, Top Handle Bag en PWIC Twist Leather Pants Doelgroep: Personen die gefascineerd zijn door cultuur en zelfvertrouwen uitstralen.

Personen die gefascineerd zijn door cultuur en zelfvertrouwen uitstralen. Verkoopadressen: Eigen online shop, Viva Boutique en Elle Lokko (Accra, Ghana)

Eigen online shop, Viva Boutique en Elle Lokko (Accra, Ghana) Distributie: contact@palmwineicecream.com

contact@palmwineicecream.com Prijzen: 35 voor oorringen tot 544 voor een leren jas

35 voor oorringen tot 544 voor een leren jas Productie: Alle producten worden in Accra (Ghana) geproduceerd, inclusief kleding en accessoires

Alle producten worden in Accra (Ghana) geproduceerd, inclusief kleding en accessoires Presentatie in Berlijn: Maandag 3 februari om 12.00 uur

Laura Gerte

Credits: Laura Gerte

Laura Gerte bouwt het merk op twee pijlers: duurzaamheid en zelfvertrouwen. Het in Berlijn gevestigde label zet krachtige vrouwelijkheid centraal. De upcycling-stukken zijn een mix van drama, speelsheid en future punk, legt Laura Gerte uit. De huidige HW25-collectie "Looped & Bound", die op de Fashion Week wordt gepresenteerd, is geïnspireerd op cyborg-theorieën en de versmelting van mens en machine.