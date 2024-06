Berlin Fashion Week volgt voorbeeld Kopenhagen, voert duurzaamheidseisen in

Berlin Fashion Week (BFW) en Copenhagen Fashion Week (CPHFW) zetten zich samen in voor een duurzame toekomst van modeweken.

In Berlijn zullen in de toekomst de in Kopenhagen ontwikkelde Sustainability Requirements gelden, zo liet de BFW-organisator Fashion Council Germany donderdag weten. Met het partnerschap en de daarmee gepaard gaande verplichting tot de minimumstandaarden van de duurzaamheidscriteria voor de shows van de Berlin Fashion Week wordt het wederzijdse doel nagestreefd om de duurzaamheidsmaatregelen van de mode-industrie op de Scandinavische en Duitse markt te versnellen.

"We willen het goede voorbeeld geven en het gesprek over dit onderwerp verder op gang brengen om een omslag in de branche te stimuleren", aldus Scott Lipinski, CEO van Fashion Council Germany, tegenover FashionUnited. "Door de Sustainability Requirements te implementeren, proberen we een kader te creëren waar de aan de BFW deelnemende merken zich aan kunnen oriënteren. We zijn ervan overtuigd dat dit niet alleen invloed zal hebben op de komende collecties, maar ook opkomende ontwerpers zal inspireren in hun grondwaarden."

Er is geen sprake van zorgen of zelfs maar een concurrentiegedachte met de Copenhagen Fashion Week. Voor het thema duurzaamheid, aldus Lipinski, "is er geen vaste locatie en geen concurrentiesituatie. We moeten allemaal samenwerken om iets te bereiken."

Sustainability Requirements in Berlijn richten zich op inclusie en toeleveringsketen

De richtlijnen van de Sustainability Requirements van de Copenhagen Fashion Week worden niet volledig overgenomen. Er worden speciale aanpassingen gedaan rond de sleutelthema's diversiteit, gelijkheid, inclusie en verbondenheid in de hele mode-industrie om de stokpaardjes van de BFW - vrijheid, inclusie en creativiteit - op te nemen.

Bovendien wordt er in Duitsland meer aandacht besteed aan de thema's transparantie en traceerbaarheid in de hele waardeketen, met name met het oog op de productieketen. Lipinski hoopt vooral dat merken hierdoor ook worden aangemoedigd om hun klanten actief te informeren over hun producten en waardeketen. De concrete aanpassingen van de duurzaamheidscriteria worden later bekendgemaakt.

Het zal echter nog even duren voordat de nieuwe richtlijnen van kracht worden, want een introductie- en pilotfase is pas in de komende maanden gepland. De volledige invoering van alle criteria voor de ongeveer 35 labels die officieel aan de Berlijnse modeweek deelnemen, is gepland voor februari 2026. Daarbij ondersteunt niet alleen de Fashion Council Germany de duurzame ambities van de modeweek, maar ook Michael Biel, Berlijnse staatssecretaris voor Economie, die een financiële steun van 180.000 euro tot 2025 toezegt om "nogmaals te investeren in de toekomst van Berlijn als voorloper op het gebied van duurzaamheid".

In Kopenhagen geldt de minimumstandaard van de Sustainability Requirement inmiddels al drie seizoenen, nadat de duurzaamheidseisen in 2020 voor het eerst werden ontwikkeld. In maart werden de eisen nogmaals herzien en aangepast aan het politieke landschap van de EU om een algehele verandering in de mode-industrie te bevorderen.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling door AI en bewerkt voor helderheid door Caitlyn Terra.