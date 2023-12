Best of 2023: De meest opmerkelijke modesamenwerkingen van het jaar

Nog een paar dagen, dan nemen we afscheid van 2023. Voordat FashionUnited het jaar definitief afsluit en in 2024 een nieuw hoofdstuk opent, nodigen we u uit om de balans op te maken. Wat waren de meest opmerkelijke samenwerkingen van 2023? Een terugblik: onverwacht, ongebruikelijk, origineel - er was voor elk wat wils. Dit zijn de samenwerkingen die exclusiviteit hebben geboden aan modeliefhebbers.

Evian x Balmain

Samenwerkingen met grote namen in de mode zijn bij Evian een traditie geworden. Na Virgil Abloh en Moncler is het met Olivier Rousteing dat het merk voor mineraalwaterflessen de krachten heeft gebundeld om een ​​exclusieve collectie voor Balmain te ontwerpen. Op het programma staan ​​een gepersonaliseerde fles, een confectiecollectie en ook een couturejurk gemaakt van gerecycled plastic.

Barbie

Het was onmogelijk om eraan te ontsnappen, in 2023 was het Barbie-fenomeen overal. Een echte marketingcoup, de speelfilm geregisseerd door Greta Gerwig deed de rage voor de beroemde Mattel-pop nieuw leven inblazen. Veel meer dan een simpel speeltje is Barbie getransformeerd in een sociale kwestie, die de man-vrouwrelaties ter discussie stelt. Mode is hier niet aan ontsnapt; Boohoo, Zara, Undiz, Birkenstock, velen van hen hebben ingespeeld op de trend.

PrettyLittleThing x Naomi Campbell

Catwalkicoon Naomi Campbell heeft samengewerkt met PLT om een ​​exclusieve collectie te ontwerpen. Om dit te doen selecteerde ze twee opkomende ontwerpers, Victor Anate en Edvin Thompson, die verantwoordelijk waren voor het bedenken van de 15 looks waaruit deze collectie bestaat.

Lanvin Lab x Future

Samenwerkingen tussen luxe merken en bekende figuren zijn de afgelopen jaren trendy geworden. Denk aan wijlen Virgil Abloh en nu Pharrell Williams bij Louis Vuitton, maar ook Adidas en Prada hebben met grote popsterren samengewerkt. Dit jaar heeft het Lanvin-huis de Amerikaanse rapper Future uitgenodigd voor een exclusieve samenwerking tussen mode en muziek.

Puma x Rihanna

Puma en popster Rihanna’s Fenty werken sinds 2015 samen. In 2023 maakten ze een heuse comeback. Iconische modellen sierden de catwalk. Ook werd rapper Asap Rocky, de vriend van Rihanna, benoemd tot artistiek directeur van de Puma x F1-lijn.

Dit artikel verscheen eerder op Fashion United FR. Vertaling en bewerking door Susan Zijp.