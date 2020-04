Beste carrière-tip ooit ontvangen: Iris Ruisch vertelt

Iedereen heeft wel een quote of een carrière-tip die ze hebben gehad, die ze altijd bij blijft. Wat zijn de carrière-tips die modeprofessionals hebben gehad en wat voor tip hebben zij voor anderen? In deze nieuwe rubriek gaat FashionUnited in gesprek. Deze aflevering: Iris Ruisch, mede-oprichter en managing director van M-ODE en onder andere voormalig creatief directeur van Amsterdam Fashion Week.

Welke tip is je altijd bijgebleven?

“Om eerlijk te zijn kwam het beste carrière advies dat ik heb gekregen al tijdens de academie, toen ik tijdens mijn studie Modevormgeving aan ArtEZ de laatste les kreeg van Berry Brun, de voormalig hoofdontwerper van Studio Fong Leng. Hij heeft zelfs vanuit het ziekenhuis waar hij de laatste weken van zijn leven lag, een deel van onze klas ontvangen om ons te voorzien van de laatste tips, dat moment vergeet ik nooit meer.”

“Hij was zo ontzettend toegewijd. Zijn woorden gaven mij de vrijheid om me niet te vormen naar de 'vraag' die op dat moment zo rees binnen én buiten de opleiding naar de typisch Arnhemse coupe, het op dat moment erg gewilde Arnhemse minimalisme waarin ik me eigenlijk niet zo thuis voelde met mijn ontwerpen. Hij voelde dat feilloos aan en stimuleerde me om mijn liefde voor schilderen en het maken van duidelijke statements middels uitgesproken teksten/graffiti-achtige prints te volgen, door deze juist zo veel mogelijk te verweven met de ontwerpen. Dat het absoluut wél veel en kleurrijk mocht zijn en vooral enorm veel vorm-onderzoek te doen. Zijn zienswijze gaf me een enorme vrijheid!”

“Tot het derde jaar heb ik op de academie altijd enorm in een spagaat geleefd tussen mode en vrije kunst, continu getwijfeld of ik niet beter kon overstappen naar vrije kunst, maar de zienswijze en de vrijheid die ik van Berry kreeg heeft me enorm gestimuleerd om door te gaan met mode en de benadering hiervan in een veel ruimer perspectief te kunnen zien!”

Hoe heeft het advies doorgewerkt in je carrière en je huidige werk?

Ik denk nog veel aan zijn lessen terug. Toen ik in 2015 bij Amsterdam Fashionweek startte [als creatief directeur, red.], heb ik voor de openingsavond voor mijn eerste editie een overzicht van ‘60 jaar Nederlandse Mode, Couture & Crafts’ geprogrammeerd, waarin ik Berry’s werk absoluut een uniek podium wilde geven. Ik heb de hulp van Ferry van der Nat [fotograaf, red.] ingeschakeld. Hij heeft voor de pop-up expositie die avond een opvallende installatie gemaakt: een bed met een lederen sprei met luipaarden erop, ontworpen door Fong Leng voor het eigenzinnige echtpaar Miep en Loe Brons. Daarboven hing een wit jurkje - de communie jurk van Cleo Vissers-Brun [nicht van Berry Brun, red.], van de hand van Berry. Hoewel de namen Fong Leng en Berry Brun zowel in de catwalkshow die avond alsmede in de tentoonstelling aan elkaar verbonden waren, werd dit ontwerp gepresenteerd onder zijn naam. ‘Het voelde als een postuum eerbetoon’, zo zei Cleo Vissers-Brun die het jurkje uitleende voor deze gelegenheid.

“Ik merk dat ik nog steeds ontzettend geniet van mode die balanceert met kunst, maar ik geniet ook van performance design. Hoe duidelijker de statements hoe beter. Dit is dan ook de groep ontwerpers waar ik mezelf altijd het meest in verlies en waar ik het meest van kan genieten. Ik ben ontzettend blij te zien dat studenten nu, veel meer dan voorheen, de mogelijkheid hebben zo'n brede ontwikkeling door te kunnen maken en tal van middelen daartoe binnen hun handbereik hebben.”

Wat is je tip voor anderen?

“Ik adviseer de ontwerpers waarmee ik werk dan ook altijd zichzelf te blijven bevragen en zichzelf niet te snel te laten leiden door een bepaalde stijl. Bedenk continu wat je wil bijdragen aan de veranderende wereld met jouw skills/unieke 'ontwerpkracht' en laat de vraag van buitenaf vooral nooit leidend zijn.”

Beeld: via Iris Ruisch/ Milan Gino