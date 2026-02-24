Beste duurzaamheidsmanager, heb jij weleens je eigen merk opgezocht op Vinted?

Een tijdje geleden zat ik tegenover een duurzaamheidsmanager van een middelgroot Nederlands kledingmerk. We spraken over circulariteit, materiaalkeuzes en ambitieuze duurzaamheidsdoelen richting 2030. Op een gegeven moment kwam de tweedehandsmarkt ter sprake. Of dat interessant kon zijn. Of het relevant was.

Ik pakte mijn telefoon en opende Vinted. Ik typte de merknaam in. Honderden resultaten. Ik kon wel blijven scrollen. Hij keek zichtbaar verrast. “Ik heb eigenlijk nog nooit gekeken of ons merk hierop staat.”

De markt die al bestaat

Wat me vooral opvalt, is hoe vaak dit voorkomt. Veel merken hebben amper zicht op wat er met hun producten gebeurt nadat ze zijn verkocht. Of ze weten het wel, maar zien het als een ‘’ver van hun bed show’’.

Sommige organisaties zijn zich er zelfs heel bewust van dat hun producten massaal worden doorverkocht, maar kiezen ervoor het links te laten liggen. Ondertussen gaan er moeiteloos tienduizenden marketing euro's per dag naar advertenties om nieuwe klanten te werven. Er wordt geïnvesteerd in het creëren van vraag, terwijl er op tweedehands platforms al zichtbare, actieve vraag bestaat. Dat is op zijn minst een gemiste kans.

De tweedehandsmarkt draait inmiddels op volle toeren. Vinted, Sellpy en Vestiaire Collective zijn geen nichemarkt meer. Voor een groeiende groep consumenten begint de zoektocht naar een merk daar, niet op een merkwebsite.

Een groter compliment bestaat bijna niet

Als jouw merk honderden keren wordt aangeboden, zegt dat iets fundamenteels. Iemand vindt jouw product de moeite waard om te bewaren, te fotograferen en opnieuw te verkopen. Dat doe je niet met een item dat na één seizoen uit elkaar valt, of waarvan je denkt dat het niks meer waard is. Doorverkocht worden is wat mij betreft een van de grootste complimenten die je als merk kunt krijgen. Het laat zien dat je product kwaliteit heeft, dat het relevant blijft en dat je merk herkenbaar genoeg is om actief op gezocht te worden.

Maar het is bovenal een economische kans. Er is blijkbaar een tweede markt voor jouw product. Er zijn mensen die bereid zijn te betalen voor een gedragen item. Dat betekent dat je niet alleen een product verkoopt, maar ook restwaarde creëert.

Wat je daar allemaal ziet

Mijn advies? Neem even de tijd om door die listings te scrollen. Als je goed kijkt zie je namelijk meer dan alleen tweedehands kleding. Je ziet hoe consumenten jouw product framen. Welke woorden ze gebruiken. Welke eigenschappen ze benadrukken.

“Gaat lang mee” “Nieuwprijs X” “Amper gedragen.”

Dat is ongefilterde feedback, rechtstreeks van gebruikers. Daar hoef je geen dure onderzoeksbureaus op los te laten. Het is echt.

Je ziet ook welke items steeds terugkeren. Welke categorieën populair blijven. Welke stukken hun waarde behouden. Dat is informatie die direct relevant is voor productontwikkeling, pricing en je circulaire strategie. Tweedehands platforms zijn daarmee een goudmijn aan data.

Circulariteit in de praktijk

Vaker wel dan niet gaat het binnen duurzaamheidsafdelingen over materiaalkeuzes, ketentransparantie en scope 1, 2 en 3 emissies. Terecht. Maar product levensduur is minstens zo bepalend voor impact.

Resale maakt die levensduur zichtbaar. Je ziet of producten aantrekkelijk blijven, of ze hun kwaliteit behouden en of er opnieuw voor wordt gekozen. Dat is circulariteit in de praktijk.

Merken als Patagonia en Levi's hebben goed begrepen dat resale geen bedreiging hoeft te zijn voor nieuwverkoop. Het kan juist een verlengstuk zijn van je merk en een manier om nieuwe doelgroepen te bereiken en relevant te blijven in een veranderende markt.

Begin simpel

We maken circulariteit graag groot en strategisch. Meerjarenplannen, pilots, frameworks. Terwijl een deel van het antwoord al zichtbaar is. Open Vinted en zoek je merknaam op.

Wat je daar ziet, is geen bijzaak. Het is geen randverschijnsel. Het is een bestaande markt waarin jouw merk al actief is. De vraag is niet of resale relevant is. De vraag is wat je ermee gaat doen.