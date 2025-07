Beste Winkelketen van Nederland 2025-2026: Deze modebedrijven zijn genomineerd

Elk jaar reikt ABN Amro prijzen uit voor de Beste Winkelketen van Nederland. Er zijn prijzen te winnen in diverse categorieën en voor online en offline winkels.

De categorieprijzen worden al op 5 september uitgereikt. Uit de categoriewinnaars worden uiteindelijk ook de overall winnaars gekozen, deze worden op 6 november bekendgemaakt tijdens een gala.

In de categorie Baby&Kind zijn C&A, Hema, Takko en Zeeman genomineerd als beste winkelketen. Voor de online versie van deze award zijn ook C&A en Takko genomineerd.

In de categorie damesmode zijn de genomineerden Jeans Centre, Ms Mode, Norah, Omoda en Takko Fashion. Voor de beste webshop valt uit dit lijstje Takko af.

Jeans Centre is eveneens genomineerd in de categorie herenmode waar het strijdt tegen Van Dal Mannenmode. In de online categorie komt Mr Marvis bij het rijtje van genomineerden.

Lucardi, My Jewellery en Siebel Juweliers zijn in de categorie mode accessoires genomineerd voor Beste winkelketen. Online wisselt Siebel van plek met Bonprix.

In de categorie ondermode nemen Hunkemöller, Livera en Zeeman het tegen elkaar op zowel online als voor de beste fysieke winkelketen.

Schoenenretailers die mee dingen voor de prijs van beste winkelketens zijn Nelson, Schuurman Schoenen, VanHaren en Ziengs. In de online versie van deze categorie maakt Nelson plaats voor Omoda.

Last but not least is er de categorie sport. Voor deze prijs dingen Daka, Decathlon, Intersport en Sport 2000 mee. Deze categorie bestaat alleen voor fysieke winkels, nog niet voor webwinkels.