Bestelseizoen, gedigitaliseerd: Dit is de SS24-showroom van NZA Nieuw-Zeeland Auckland

Het bestelseizoen voor SS24 is in volle gang - en herenkledingmerk NZA New Zealand Auckland heeft onlangs de deuren van hun showrooms geopend. Met de start van het aankomende lente/zomerseizoen van volgend jaar introduceerde het merk een nieuwe bestelervaring in samenwerking met Stitch, een startup die digitale oplossingen ontwikkelt die "de kracht van mensen en technologie samenbrengt om uw waardeketen toekomstbestendig te maken, van ontwerp tot verkoop."

De showrooms van NZA New Zealand Auckland zijn nu voorzien van digitale showroomtafels, waardoor het proces voor beide partijen soepeler en effectiever verloopt. Desondanks, zo schrijft het merk, "zullen ze altijd stalen in hun showrooms hebben" - ze lopen voorop met de mogelijkheden van technologie en blijven tegelijkertijd trouw aan de essentie van retail: het kledingstuk. Zo stelt het Stitch-systeem de verkoper in staat om digitale assortimenten samen te stellen terwijl de fysieke collectie in de showroom wordt genavigeerd. Het systeem integreert de gegevens van het merk, waardoor het eenvoudiger wordt om coherente en visueel aantrekkelijke verkooppresentaties te maken en het merkverhaal af te stemmen op wereldwijde teams.

Credits: NZA Nieuw-Zeeland Auckland showroom met Stitch showroomervaring. Beeld: NZA Nieuw-Zeeland Auckland, eigendom van het merk.

Met de keuze voor de Stitch-showroomervaring sluit NZA New Zealand Auckland zich aan bij een reeks topmerken, waaronder Calvin Klein, Tommy Hilfiger, The North Face en Havaianas. Hierin koos NZA New Zealand Auckland voor de "Digital Workstation" lay-out - een opstelling die ideaal is voor kleine groepen of één-op-één afspraken, zowel persoonlijk als virtueel en gericht op de verkoopervaring. Het grote scherm staat onder een hoek voor optimale toegang en is ingebed in een tafel die in hoogte verstelbaar is, aangevuld met een paar comfortabele, verstelbare stoelen die kopers door zelfs de meest uitgebreide bestelrondes leiden. In lijn met hun algemene visie heeft NZA New Zealand Auckland een nieuwe stap gezet in het implementeren van nieuwe technologieën om de best mogelijke ervaringen te creëren - voor kopers en uiteindelijk ook voor de klanten, die profiteren van goed samengestelde selecties in hun favoriete winkels.