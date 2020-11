BESTSELLER lanceert duurzaam lab én experimenteert met revolutionaire stoffen

Op weg naar een duurzamere mode-industrie, lanceert BESTSELLER het ‘Fashion FWD Lab’. Dit platform zal dienen als een speelplaats voor nieuwe duurzaamheidsprojecten, die zich richten op groene businessmodellen en een schoner productieproces. Ook textielinnovaties – die volgen uit samenwerkingen met Spinnova en Renewcell – maken deel uit van het lab. BESTSELLER wil met het lanceren van het Fashion FWD Lab een zichtbare plek geven aan de vele samenwerkingen en nieuwe initiatieven die het op zeer frequente basis aangaat. Het lab zal zich met name richten op circulaire materialen met een lage voetafdruk, een beter productieproces, nieuwe businessmodellen en slimmere fabricatie-manieren. Maar bovenal zal het lab optreden als een katalysator voor samenwerkingen die bestaan uit pilotprojecten, workshops, case studies en veel meer om duurzame verandering te bewerkstelligen.

Leer van fruitafval

Het lab geeft al ruimte aan meerdere projecten, zoals samenwerkingen met Beyond Leather (diervrij leer gemaakt van fruitafval), Infinited Fiber (een nieuwe katoen-achtige vezel gemaakt van restmateriaal) en Organic Cotton Accelerator (OCA, faciliteert transparantie op boerderijniveau). Met het lab investeert BESTSELLER in innovatie en stelt dit boven financieel gewin. ‘Het verduurzamen van de mode vraagt om een langdurige toewijding. We doen dit niet enkel voor BESTSELLER, maar zien voordelen van het lab voor de hele industrie’, aldus Camilla Skjønning Jørgensen, Sustainable Materials and Innovation Manager bij BESTSELLER.

Vezel van houtafval

Recent heeft BESTSELLER ook een groot partnership aangekondigd met Spinnova. Dit Finse bedrijf ontwikkelde een nieuwe duurzame vezel van houtpulp, waar geen chemische stoffen aan te pas komen. Ook vindt er bij het productieproces een minimale CO2-uitstoot en waterverbruik plaats. Spinnova gebruikt enkel duurzame ruwe materialen, zoals hout(afval) met het FSC- of PEFC-label. Binnen BESTSELLER wordt nu gezocht naar merken die de juiste match zouden zijn voor een commerciële toepassing van deze vezel. Samen willen de twee bedrijven de meest duurzame stof ter wereld fabriceren: een uitdaging die nu van start gaat.

Circulaire stof van Renewcell

Renewcell, opgericht door wetenschappers, heeft een duurzame en circulaire recyclingmethode uitgevonden. Weggegooid textiel (zoals productieafval of versleten kleding) wordt via een zeer energiezuinig proces omgevormd tot nieuwe vezels, stoffen en draden van zeer hoge kwaliteit: Circulose®. Deze nieuwe stof is dus tot stand gekomen in een ‘gesloten loop’, zonder katoenvelden, olie of bomen. Per jaar kunnen honderdduizenden tonnen van Circulose®-pulp geproduceerd worden. VERO MODA, OBJECT en SELECTED zullen de eerste merken zijn die items gaan produceren met dit gerecycleerde materiaal. Het resultaat zal al te zien zijn in de lentecollecties van 2021.

Fashion FWD strategie

Bij BESTSELLER willen we de reis van mode naar een duurzame realiteit versnellen. Onze branche heeft grote impact. Door klimaatverandering tegen te gaan, middelen efficiënt te gebruiken en mensenrechten te verbeteren, kunnen bedrijven een positieve kracht achter verandering zijn. We willen meer actie ondernemen en sneller vooruitgang boeken.

We willen de mode vooruit brengen totdat we klimaatpositief, circulair en eerlijk voor iedereen zijn - dit is onze ultieme ambitie, onze North Star. Het geeft richting aan onze strategie, onze doelen en de actie die we ondernemen om zo snel mogelijk zo duurzaam mogelijk te worden.

Onze Fashion FWD-strategie bepaalt onze koers op korte termijn en houdt ons verantwoordelijk voor de doelen die we voor 2025 moeten bereiken. Wanneer we deze doelen hebben bereikt, zullen we nieuwe doelen stellen, waarbij we altijd hoger mikken op onze North Star.