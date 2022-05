Bestseller lanceert genderneutraal merk Iiqual

De Deense Bestseller Group breidt het portfolio uit. De groep lanceert namelijk een nieuw merk: het genderneutrale label Iiqual (iiqual), zo is te lezen in een persbericht.

Bestseller beantwoordt met het merk naar eigen zeggen de stijgende vraag naar genderloze kledingstukken. “Eigenlijk is het meer dan een merk; het is een nieuwe modetaal. Het is tijd om te durven, om dingen anders te doen. We combineren niet alleen de passie voor mode, maar ook de passie voor impact. Dat is echt belangrijk,” aldus Lea Zeeberg, de design manager achter het merk, in het persbericht. “Iiqual gaat de uitdaging aan om een diverse en meer veelzijdige modetaal te bieden voor alle genders,” aldus het persbericht.

Iiqual wordt door Bestseller omschreven als een merk met een flexibele kleding- en productlijn. Veel van de items kunnen namelijk worden aangepast, opgerold of dichtgeknoopt, ‘wat meer opties en stijlveelzijdigheid biedt’. “Dit betekent dat mensen de items vrij kunnen combineren met hun eigen unieke stijlen en op elke manier die ze willen. Zo wordt de levensduur van de ontwerpen verlengd en kunnen mensen zich kleden in een taal die bij hen past.”

Iiqual ligt vanaf SS23 in de winkels. Deze zomer wordt de collectie ook gepresenteerd tijdens inkoopbeurs CIFF in Kopenhagen. Op dat moment kunnen retailers het merk inkopen. De prijs zal hoger liggen dan andere merken van Bestseller, zo laat een woordvoerder schriftelijk weten.

Bestseller Group is het moederbedrijf van een scala aan merken. In het portfolio zitten Vero Moda, Pieces, Only, Jack & Jones, Vila, Only & Sons, Kids Only, Only Play, Only Carmakoma, Jacqueline de Yong, Selected Femme/Homme, Name It, Lmtd, Noisy May, Object, Y.A.S. en Mamalicious.