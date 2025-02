BESTSELLER organiseert designwedstrijd voor internationaal talent

In 2025 viert het internationale modebedrijf BESTSELLER haar 50-jarig jubileum. De viering omvat een ontwerpwedstrijd, waarbij internationale modestudenten en -talenten worden uitgenodigd om een capsulecollectie te creëren die vijf decennia aan design interpreteert.

Sinds 1975, toen BESTSELLER werd opgericht, is mode een caleidoscoop van verandering geweest, een constante evolutie van stijl, trends en zelfexpressie. Nieuwe manieren van kleden zijn ontstaan, terwijl trends en looks keer op keer opnieuw zijn bedacht. Met de lancering van een ontwerpwedstrijd wil het modebedrijf nu een creatief blik werpen op het modelandschap van de afgelopen 50 jaar.

"Nabijheid is vanaf het begin een van de hoekstenen geweest voor BESTSELLER. We zijn altijd gedreven door een sterk geloof in het belang van nabijheid met onze klanten, collega's, partners en niet te vergeten, het product. Dit willen we met onze wedstrijd vieren. We zijn benieuwd hoe designtalenten inspiratie putten uit onze creatieve erfenis en dit tot leven brengen in hedendaagse en toekomstige mode," zegt Louise Sylvest, CPO en Hoofd BESTSELLER Identity.

Credits: BESTSELLER

Een brug tussen vroeger en nu

De ontwerpwedstrijd wordt gefaciliteerd door het modemerk SELECTED, die hedendaagse kleding creëert voor zowel mannen als vrouwen. Het merk hoopt inzendingen te zien die passen bij SELECTED's focus op kwaliteit en Scandinavisch design, met aandacht voor duurzaamheid en een lange levensduur.

"We zijn benieuwd naar verschillende interpretaties van specifieke kenmerken uit de afgelopen 50 jaar mode, opnieuw uitgevonden met een eigentijds perspectief. We hopen dat de collecties een verhaal vertellen dat de kloof tussen toen en nu overbrugt en verbindingen creëert door de tijd heen. Hoe breng je een eerbetoon aan het erfgoed van de mode en definieer je tegelijkertijd het design van morgen? We kijken uit naar de antwoorden van de talenten hierop," zegt Magnus Löppe, Design Lead bij SELECTED.

Internationale Talentontwikkeling

De hoofdprijs is 5.000 euro, terwijl de tweede en derde plaats respectievelijk 3.000 en 2.000 euro ontvangen. Daarnaast worden de finalisten uitgenodigd voor twee bezoeken aan Denemarken. De eerste keer om het ontwerpteam van SELECTED te ontmoeten en alles te ervaren wat een wereldwijd modebedrijf inhoudt. Het tweede bezoek dient om hun ontwerpen te presenteren voor experts en leden van het topmanagement van BESTSELLER. De wedstrijd staat open voor designtalenten van over de hele wereld.

Credits: BESTSELLER

"Het verhaal van BESTSELLER, dat begon met een enkele kledingwinkel aan de westkust van Jutland en nu 24.000 collega's over de hele wereld samenbrengt, is een geweldige herinnering dat alles mogelijk is met passie en het juiste product. Met deze wedstrijd hopen we deuren te openen voor de volgende generatie creatief talent, door hen de kans te geven hun eerste stappen te zetten in de mode-industrie en hun visie te delen," zegt Louise Sylvest.

Wie kan deelnemen aan de '5 decennia design' wedstrijd? Recent afgestudeerden en studenten in hun laatste jaar (BA of MA)

Onafhankelijke ontwerpers die niet langer dan twee jaar hun eigen bedrijf hebben

Individuelen met een professionele of persoonlijke relatie met BESTSELLER kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd

De deadline voor het uploaden van een project is 20 maart 2025

Lees meer op: www.selected.com/en-dk/designcompetition.html