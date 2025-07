BESTSELLER viert 50 jaar Fashion en Nearness

In 2025 bestaat BESTSELLER 50 jaar, een mijlpaal die de sterke waarden van het bedrijf en de inzet van medewerkers, klanten en business partners benadrukt. Dit jaar markeert ook het 30-jarig bestaan van BESTSELLER in Nederland. Het jubileum biedt een unieke gelegenheid om terug te blikken op de geschiedenis van het bedrijf en vooruit te kijken naar de ambitieuze plannen voor de toekomst. Een terugblik op de geschiedenis - In 1975 richtten Troels Holch Povlsen en Merete Bech Povlsen BESTSELLER op en openden zij hun eerste winkel in Ringkøbing, Denemarken. Wat begon als een bescheiden onderneming, groeide al snel uit tot een succesverhaal dankzij bekwame mensen die kwaliteitsproducten tegen betaalbare prijzen aanboden.

Credits: Troels Holch Povlsen en Merete Bech Povlsen, co-founders van BESTSELLER en board members

De wortels van BESTSELLER liggen in de detailhandel van de jaren '70, met winkels die altijd gevuld waren met stijlvolle, snel verkopende artikelen. Het bedrijf stak veel moeite in het creëren van unieke winkels die zich onderscheidden van wat klanten elders zagen. Er was ruimte voor ideeën en experimenten, waarbij onconventionele materialen werden gebruikt om opvallende etalages en displays te maken. Deze authentieke aanpak sprak klanten aan en zorgde ervoor dat ze graag bij BESTSELLER wilden winkelen.

Het langetermijnsucces van BESTSELLER was niet vooraf gepland of vastgelegd in een strategie. Troels en Merete gingen elke dag met veel plezier naar hun werk, en het bedrijf groeide organisch, samen met veel getalenteerde en hardwerkende medewerkers. Een cruciale beslissing was het creëren van BESTSELLER's private labels. De winkels konden zo overal dezelfde merken verkopen, wat het inkoop- en voorraadbeheer vereenvoudigde. Dit bleek een goede zet, aangezien merken als JACK&JONES, VERO MODA, ONLY, VILA, SELECTED en NAME IT inmiddels niet meer weg te denken zijn uit het huidige modebeeld.

Mensen, mode en technologie

In 2001 nam Anders Holch Povlsen, de huidige eigenaar en CEO van BESTSELLER en zoon van Troels en Merete, het bedrijf over. Ook hij benadrukte dat het succes van BESTSELLER te danken is aan de toewijding en integriteit van de medewerkers. BESTSELLER is een internationaal familiebedrijf met een sterke basis, dat streeft naar positieve resultaten door mensen, mode en technologie samen te brengen.

Credits: Troels Holch Povlsen, co-founder van BESTSELLER, en Anders Holch Povlsen, huidige CEO

Anders Holch Povlsen heeft een duidelijke visie voor de toekomst van BESTSELLER en zet zich in voor meer duurzaamheid en innovatie binnen het bedrijf. Wat begon als een kleine familiezaak, is inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijd imperium met meer dan 2.800 retailwinkels, 16.000 multibrand stores en warenhuizen in 44 landen, en een team van 24.000 medewerkers.

50 Years of Nearness

Het jubileumthema Nearness staat symbool voor de hechte banden die BESTSELLER in de afgelopen 50 jaar heeft opgebouwd en gekoesterd met medewerkers, klanten en business partners. Nearness vormt de kern van de bedrijfscultuur en is de drijvende kracht achter het succes. Met een nuchtere aanpak en persoonlijk contact als uitgangspunt, blijft BESTSELLER bouwen aan een werkomgeving waar mensen zich verbonden voelen en gezamenlijk groeien.

Om dit thema te benadrukken, heeft BESTSELLER de film Celebrating 50 Years of Nearness gemaakt. Deze film biedt een eerbetoon aan de relaties die door de jaren heen zijn opgebouwd en zet de toon voor de vieringen in 2025.

Hoogtepunten van het jubileumjaar

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van BESTSELLER en het 30-jarig jubileum in Nederland zijn er dit jaar verschillende hoogtepunten gepland:

Collective Giving 50 - een speciaal initiatief van de BESTSELLER Foundation ter ere van het 50-jarig jubileum van het bedrijf. Het concept is eenvoudig maar krachtig: BESTSELLER heeft 50 miljoen Deense kronen (ongeveer 6,7 miljoen euro) gedoneerd aan 50 organisaties wereldwijd. Deze organisaties zijn genomineerd en gekozen door BESTSELLER-medewerkers, met als doel een blijvende sociale en ecologische impact te realiseren. De volledige lijst van begunstigden is te vinden op de website van BESTSELLER.

Credits: BESTSELLER Foundation - Collective Giving 50

BESTSELLER Ontwerpwedstrijd - BESTSELLER investeert graag in talentontwikkeling door wedstrijden en programma's aan te bieden. Deze initiatieven geven creatieve talenten de kans hun visie te delen en hun eerste stappen te zetten in de mode-industrie. Als onderdeel van de BESTSELLER 50-jaar vieringen is er een internationale ontwerpwedstrijd gelanceerd. De wedstrijd loopt tot september, waarna drie finalisten naar Denemarken reizen om hun werk te presenteren aan het topmanagement van BESTSELLER. De hoofdprijs bedraagt 5000 euro, en deelname is open voor ontwerptalenten zonder professionele of persoonlijke banden met BESTSELLER. Het merk SELECTED leidt de wedstrijd en zoekt inzendingen die kwaliteit, duurzaamheid en Scandinavisch design weerspiegelen.

Credits: BESTSELLER Ontwerpwedstrijd

BESTSELLER Party 50 Years - begin juni 2025 organiseerde BESTSELLER een groots feest voor medewerkers en enkele relaties in Denemarken. Het werd een onvergetelijke dag met vele indrukwekkende liveoptredens, heerlijk eten en drinken, en een geweldige sfeer.

Fashion Forward strategie

BESTSELLER heeft een duidelijke visie voor de toekomst, gericht op het bevorderen van duurzaamheid en innovatie binnen het bedrijf.

Fashion Forward strategie - Bringing Fashion Forward is our ultimate ambition that guides our strategy, goals and actions.

Credits: BESTSELLER Supply Chain

Een belangrijke stap die deze toekomstvisie goed weerspiegelt, is de Fashion Forward strategie, die sinds 2018 de duurzaamheidsdoelen van BESTSELLER vertegenwoordigt. Deze strategie richt zich op drie pijlers: Circular, People en Climate. Alle doelstellingen binnen BESTSELLER zijn hieraan te koppelen, met in totaal 50 ambitieuze doelen waar met grote inzet aan wordt gewerkt. De duurzaamheidsambities zijn hoog en zijn allemaal terug te vinden op de website van BESTSELLER en het Annual Report.

Digitale innovatie

Naast de Fashion Forward strategie legt BESTSELLER ook een sterke nadruk op digitale innovatie. Deze initiatieven versterken Fashion Forward, verbeteren de efficiëntie en verdiepen de klantrelaties. Als business partner denkt BESTSELLER mee met klanten om gerichter en op basis van data strategieën te ontwikkelen, door onder andere te investeren in op maat gemaakte replenishment tools.

Credits: BESTSELLER Nederland - Digital Showroom VILA

Een ander voorbeeld van digitalisering binnen BESTSELLER is de investering in Digital Showrooms. Merken als NAME IT, VERO MODA, VILA, ONLY en JACK&JONES bieden klanten, naast fysieke samples, ook digitale (3D) versies van hun collecties aan. Dit verrijkt de showroomafspraak en vermindert de noodzaak om alle items fysiek te produceren. In de toekomst blijft BESTSELLER investeren in digitalisering om klanten nog gerichter te kunnen ondersteunen. Alle digitale initiatieven zijn terug te vinden in het Annual Report.

Op naar de volgende 50 jaar

Met 50 jaar aan ervaring, visie en Nearness blijft BESTSELLER bouwen aan een toekomst waarin innovatie en menselijk contact de drijvende veer zijn. Van internationale samenwerkingen en digitale vooruitgang tot het koesteren van sterke relaties: we kijken met trots terug, maar vooral vol vertrouwen vooruit, samen met iedereen die deel uitmaakt van het BESTSELLER-verhaal.

Credits: BESTSELLER Nederland