Bestseller viert 50-jarig jubileum met internationale designwedstrijd voor opkomend talent

Bestseller, het Deense modebedrijf achter merken zoals Jack & Jones en Vero Moda, viert dit jaar zijn 50-jarig bestaan met een designwedstrijd voor opkomend talent. In samenwerking met Selected roept het bedrijf deelnemers op om een portfolio in te leveren met een moderne collectie die 50 jaar modegeschiedenis opnieuw interpreteert, aldus het persbericht.

Samenvatting Bestseller viert zijn 50-jarig jubileum met een internationale designwedstrijd voor studenten en ontwerpers.

Deelnemers worden uitgedaagd om een moderne collectie te ontwerpen die 50 jaar modegeschiedenis opnieuw interpreteert.

De winnaar ontvangt €5000,- en de finalisten krijgen de kans hun ontwerpen te presenteren aan Bestseller en Selected.

De winnaar ontvangt een geldprijs van 5.000 euro. De tweede en derde plaats worden beloond met respectievelijk 3.000 en 2.000 euro. Daarnaast worden de finalisten tweemaal uitgenodigd om naar Denemarken af te reizen voor exclusieve bezoeken, waar zij hun ontwerpen kunnen presenteren aan Bestseller en Selected, zo onderstreept het persbericht. De deadline voor het inleveren van het portfolio is 20 maart.

"We zijn enthousiast om verschillende interpretaties van specifieke kenmerken uit de afgelopen 50 jaar mode te zien, opnieuw uitgevonden met een hedendaags perspectief. We hopen dat de collecties een verhaal vertellen dat de kloof tussen toen en nu overbrugt en verbindingen door de tijd heen creëert. Hoe breng je een eerbetoon aan het erfgoed van de mode en definieer je tegelijkertijd het design van morgen? We kijken ernaar uit om de antwoorden van de talenten hierop te ontvangen," zegt Magnus Löppe, Design Lead bij Selected.

"Het verhaal van Bestseller, dat begon met een enkele kledingwinkel aan de westkust van Jutland [Het noordelijke deel van Denemarkenen, red.] nu 24.000 collega's over de hele wereld samenbrengt, is een geweldige herinnering dat alles mogelijk is met passie en het juiste product. Met deze wedstrijd hopen we deuren te openen voor de volgende generatie creatief talent, zodat ze hun eerste stappen in de mode-industrie kunnen zetten en hun visie kunnen delen," aldus Louise Sylvest, Chief Product Officer (CPO) en Head of Bestseller Identity.

Op de officiële website van Bestseller is meer informatie te vinden, evenals een video waarin Löppe verdere details deelt.