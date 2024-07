Betovering en samenkomst: Dit was de start van de Berlijnse modeweek

De Berlijnse modeweek begon maandag met een veelzijdig programma. Merken als Lueder en Milk of Lime doken in andere werelden, terwijl merken als Marke en GmbH in onze wereld een teken van saamhorigheid zetten.

Claudia Skoda start modeweek

Het Berlijnse icoon Claudia Skoda opende maandagmiddag de Berlijnse modeweek. De ontwerpster, bekend om haar gebreide creaties, liet met haar collectie zien hoe veelzijdig deze manier van maken kan zijn. Ze bracht abstracte patronen, kleurverlopen en een soort batikdesign op de stukken en verwerkte naast een vleugje glitter ook wat kleur. In haar collectie speelde Skoda met het silhouet en de asymmetrie van lange, nauwsluitende jurken, waarbij één schouder werd blootgelegd of de mouwen duidelijk langer waren. Hierdoor ontstond een mix van feest en knus comfort met een vleugje jaren 80 — passend bij het regenachtige, niet zo zomerse weer in de Duitse hoofdstad.

Apocalyps bij PLNGNS

Bij het upcycling-streetwearlabel PLNGNS (Palingenesy) heerste ondertussen een sombere stemming. Tussen vuilniszakken vol kleding en witte rook doken de modellen op met donkere, grove make-up die deed denken aan oorlogskleuren, in stukken van oude sneakers. Uit schoenen van merken als Puma en Nike ontstonden vesten, jassen en korsetten, die werden afgemaakt met accessoires als tassen en hoofdtooien van geknoopte veters. Het doe-het-zelfkarakter in combinatie met het decor en het kleurenpalet, dat grotendeels bestond uit tinten als mintgroen, beige en zwart, deden denken aan de apocalyptische actiefilmreeks Mad Max. De sfeer werd nog versterkt door de finale, waarbij meerdere modellen vuurwerkfakkels vasthadden.

Een duidelijke boodschap liet de Oekraïense PLNGNS-ontwerper Mitya Hontarenko zien met meerdere spandoeken, die werden gepresenteerd door twee modellen met een beenprothese. Daarop waren slogans te lezen als "Russia is a Terrorist State" (NL: Rusland is een terroristische staat).

Mystieke avonturen

Lueder mengde een mystiek-modieus toverdrankje en stelde het thema alchemie centraal. De ontwerpster Marie Lüder bracht middeleeuwse componenten samen met een moderne, sportieve esthetiek. Ze gebruikt personages als ridders, monniken of mystieke wezens als inspiratiebron, die vervolgens in de vorm van details in stukken als overhemden, hoodies of T-shirts terechtkwamen. Kleuren als "Fire", "Ash" of "Burned Wood" grepen terug op de alchemie.

Van de middeleeuwen vaart Milk of Lime naar een piratenavontuur. Een zacht ruisen van de zee klonk door de boxen voordat de show van het in Neustadt an der Weinstraße gevestigde label begon. Wijde silhouetten van overhemden en broekpakken ontmoetten transparante looks en bontvesten. Details van leer, zoals lange koorden die meezwaaien met vloeiende silhouetten, en korsetten en ruches en rokken die doen denken aan vissersnetten, maakten het geheel af.

Samen tegen uitsluiting

GmbH bracht met zijn collectie "Resistance Through Rituals" een eerbetoon aan degenen die zich inzetten voor een betere wereld voor iedereen, aldus het Berlijnse merk. Het is een statement tegen onderdrukking en onrechtvaardigheid. Ondanks het regenachtige weer liepen de modellen deels in korte shorts met franjes en strakke onderbroeken met sportshirts en hemdjes over de catwalk. Daarnaast wapperden lange, vloeiende jurken met asymmetrische snitten in de wind. Natuurlijk bracht het label, dat met de show voor het eerst in zijn thuisland te zien was en anders aanwezig is op de modeweken in Parijs en Milaan, zijn typische workwear-aspect mee. Dit was aanwezig door denim tweedelig en kloeke bomberjacks.

Marke stelde voor SS25 het Duitse Schützenfest centraal en ondervroeg deze traditionele gewoonte van een landelijke gemeenschap die niet iedereen verwelkomt en alleen de eigen kring versterkt. Mario Keine, de ontwerper achter het Keulse label, haalde bij zijn collectie "Zapfenstreich" het klassieke schuttersuniform uit elkaar en bracht details als sjerpen, massieve knopen, epauletten en een broche in verschillende looks. Door sterke tailoring en liefde voor detail bracht hij het thema zo op een artistiek-modieuze manier op de catwalk. Bij de kleuren was vooral wit aanwezig, maar ook een zacht rood was te zien.

Aan het einde van de dag liet Shane Oliver met zijn experimentele label Anonymous Club omhullende silhouetten zien. Gewonden stukken omlijstten de hoofden van de modellen als de buitenaardse E.T. in de gelijknamige sciencefictionklassieker. Ook bomberjacks met puntige capuchons deden denken aan aliens. Daaromheen speelde de sportieve, op workwear gerichte collectie met asymmetrische snitten en oversized. Daarnaast werden basics als sweatshirts gereconstrueerd als rokken.

