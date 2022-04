Bever, Blue Loop en Fraenck maken outdoor accessoires van gerecyclede tenten

Buitensportwinkel Bever en de merken Blue Loop en Fraenck hebben de handen ineen geslagen. De drie partijen lanceren samen een collectie van outdoor accessoires gemaakt van gerecyclede tenten, zo blijkt uit een persbericht.

De grondstoffen voor de collectie zijn ingezameld bij de veertig filialen van Bever. Vervolgens werden de tenten in een distributiecentrum gesorteerd en kwam het materiaal via Blue Loop terecht bij Fraenck. Het resultaat zijn acht verschillende items die inmiddels in de filialen van Bever liggen. Zij hebben het ‘Buitenmens’ label gekregen. Elk item is een limited edition. Elke ingeleverde tent was namelijk anders.

Bever, Blue Loop en Fraenck zijn samen met vijf andere bedrijven onderdeel van de recent opgerichte Circulair Samenwerkingsverband Outdoorindustrie.

Beeld via Fraenck