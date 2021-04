Bever lanceert duurzame, eigen kledingcollectie

Beeld: Bever

Buitenwinkel Bever lanceert een duurzame, eigen kledingcollectie: De Buitenmens-collectie, zo luidt het persbericht. De collectie bestaat uit 100 procent duurzaam materiaal en is gemaakt van kleding dat is ingezameld in Bever-winkels.

De collectie is geproduceerd in samenwerking met Nederlands duurzaam kledingmerk, Blue Loop Originals, en is een eerbetoon aan de buitenmens, zo is te lezen. “De basis van de collectie bestaat voornamelijk uit ingeleverde jeans en wollen producten die op duurzame wijze zijn verwerkt. De collectie is 100 procent natuurlijk- zonder plastic of polyester. De kleding kan op deze manier ook via een ander procedé opnieuw worden recycled”, aldus Ron van der Wiel, oprichter van Blue Loop Originals, in het persbericht.

De Buitenmens-collectie bestaat uit drie shirts (39,95 euro) met een ‘typische Bever-print’. Het eerste shirt bevalt een wandelschoen, de tweede een Erdmann Schmidt-tent en de derde bevat een verzameling producten die een belangrijke rol zouden spelen in de historie van het merk. Bever laat nu al weten dat de collectie in het najaar wordt uitgebreid met items, zoals truien en mutsen. De prijzen van de najaarscollectie zijn nog niet bekend. De collectie is online verkrijgbaar.

Albert Scholte, CEO Bever, in het persbericht: “Duurzaamheid staat bij Bever hoog in het vaandel en speelt een hoofdrol in alle beslissingen die we nemen. Het is fantastisch om te zien dat we nu, een jaar na het introduceren van ons outdoor-recycleprogramma, de eerste collectie kunnen presenteren. Voor alle ingeleverde items hebben we samen met onze partners een passende oplossing gezocht.” Het doel hiervan: de ecologische voetafdruk tot een minimum te beperken en een tweede leven van de spullen te garanderen.

Naast het recycleprogramma kondigt de buitenwinkel tevens in het persbericht een nieuw duurzaamheidsinitiatief aan door samen te werken met Trees for All: voor ieder T-shirt uit de Buitenmens-collectie plant Bever via Trees for All een boom.