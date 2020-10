Bever zoekt teamleads: zo is het om voor de grootste outdoorspecialist van Nederland te werken

De laatste jaren is er een groeiende vraag naar outdoorproducten. Deze tendens voelt Nederlands outdoorspecialist Bever als geen ander. Om de Bever-klant optimaal te kunnen dienen, neemt Bever vanaf september nieuwe teamleads aan voor verschillende filialen. Een mooie kans voor iedereen die een leidinggevende functie ambieert in de retail. Maar wat houdt het werk van een teamlead precies in? Eva Koster, 28 jaar, en teamlead van het filiaal in Tilburg doet een boekje open.

Koster: “Als teamlead bij Bever ben je voornamelijk een coach van het team. Bij Bever draait alles om het zo goed mogelijk adviseren van de binnenkomende klant, en dat is dan ook waar wij in de winkel de grootste aandacht aan besteden. Met een positieve houding bereik je positieve resultaten, zo sta ik ook in mijn leidinggevende rol. Ik heb de regel dat als een teamlid ergens over klaagt, wat heus wel eens kan gebeuren, er ook iets positiefs tegenover mag staan. Zijn er bijvoorbeeld te veel orders voor online bestellingen binnengekomen en redt het team het niet alles gereed te maken voor verzending maar draait de winkel goed? Dan wil ik dat het laatste wordt benadrukt. Uiteindelijk staan we er toch voor de klant, dat maakt het ook makkelijk om een negatief gevoel weer te relativeren.

Hoe ik de dag bij Bever begin? Met een kop koffie, ha! Dan wacht ik op de rest van het team, waarna we de resultaten van de dag ervoor en de verwachtingen voor de aankomende dag bespreken. Ook ben ik verantwoordelijk voor de planning. Doordeweeks staan we met vier man in totaal, in het weekend staan we met twee extra. Dat is minder personeel op de vloer dan we voor het uitbreken van het coronavirus hadden. Ondanks dat we merken dat er een groeiende vraag is naar outdoorproducten, en dan met name de wandelschoenen en de campingbenodigdheden doen het goed, zien we een terugloop in bezoekersaantallen. Je merkt toch dat mensen minder snel op pad gaan. Het voordeel: de mensen die naar de winkel komen, komen met een doel en kopen.

Bever is er voor iedereen: van de campingganger tot aan de bergbeklimmer

Bij Bever willen we iedere klant dienen. Soms bepalen we als team organisch wie helpt, soms stuur ik aan. Iedere Bever-verkoper heeft een andere achtergrond, zo ook in mijn team, en ondanks dat we zijn opgeleid om over alle producten alles te weten, heeft iedereen door zijn eigen affiniteit en hobby’s een bepaalde expertise. Zo kwam er vorige week een klant die gletsjers wilde gaan beklimmen. Toevallig was een collega net terug van bergbeklimmen in Oostenrijk. Dan koppel ik die aan elkaar. Je merkt dat een klant het waardeert als hij/zij informatie krijgt op basis van kennis en niet op basis van verkoop of targets. Ze komen echt voor onze expertise en service. Dat is ook wat Bever uniek maakt. We hebben veel kennis in huis en zijn er voor iedereen: van de campingganger tot aan de bergbeklimmer.

Ik werk al vier jaar bij Bever, waarvan een half jaar als teamlead, en het verveelt nooit. Als je mij vraagt wat ik het allerleukste vind aan mijn werk, dan zeg ik mijn klanten maar ook zeker mijn teamgenoten. Saamhorigheid binnen het team vind ik heel belangrijk. Hoe beter iedereen met elkaar om kan gaan, hoe fijner het op de werkvloer is. Dat voelt een klant direct bij binnenkomst.

De motivatie die ik mijn team iedere dag geef, krijg ik in energie weer van hen terug. Dat maakt het dat ik dit werk met zoveel gemak en plezier doe. Of ik dan wel eens fantaseer over iets anders outdoor? Zeker wel. Met een kajak mezelf door smalle beekjes manoeuvreren vind ik heerlijk ontspannen en in een ruig landschap in Zweden verdwalen, vind ik avontuur. Dat is dan ook waar Bever voor staat. Heb ik het toch weer over werk hè..?”