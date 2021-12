Bevestigd: Adidas betreedt de metaverse, lanceert NFT collectie

Sportmerk Adidas heeft officieel aangekondigd de metaverse te betreden via een persbericht. Daarmee bevestigt het Duitse merk eerdere hints via sociale media. Het bedrijf lanceert zijn eigen NFT collectie in samenwerking met NFT bedrijven BoredApe, Gmoney en Punks Comic.

Vorige week stuurde Adidas een tweet de wereld in over een samenwerking met BoredApe, Gmoney en Punks Comic met als doel de stap te zetten naar de metaverse, oftewel een virtuele ruimte die alle virtuele werelden aan elkaar verbindt door gebruik te maken van het internet en augmented reality, zoals het concept ooit in een boek werd beschreven.

De eerste Adidas NFT collectie is tot stand gekomen uit de samenwerking met 'NFT pioniers' BoredApe, Gmoney en Punks Comic, zo is te lezen in het persbericht. Bij aankoop van de NFT kan de consument van tal van extra voordelen genieten zoals “exclusieve toegang” tot de producten van het merk, aldus Adidas in het persbericht. Bovendien biedt de Adidas NFT toegang tot virtuele kledingstukken voor in The Sandbox, het bijpassende videospel op basis van blockchaintechnologie. Daarnaast krijgt men ook nog drie fysieke kledingstukken: een Adidas hoodie en trainingspak en de “iconische oranje beanie” van Gmoney.

Adidas biedt zijn NFT’s morgen, 17 december, te koop aan in de metaverse-ruimte op de website van het sportmerk. De NFT’s kosten ongeveer 0.2 ETH (Ethereum, een soort cryptovaluta), omgerekend zo’n 714 euro.