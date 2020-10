Bewezen succesformules

Met in totaal ongeveer 600 vestigingen in meer dan 30 landen over de hele wereld zijn de uitdagingen en valkuilen van het opzetten en permanent uitrusten van een bedrijf ons dagelijks werk. Bij de planning, implementatie en het beheer van onze eigen aanpak ondersteunen we onze partners met de geconcentreerde knowhow die we met onze eigen filialen in de loop van de jaren hebben opgedaan.

Het franchiseconcept

De Popken Fashion Group biedt haar partners een kant-en-klaar franchiseconcept aan dat overal ter wereld kan worden gerealiseerd. Als onafhankelijke ondernemers verkopen de franchisepartners één van de drie trendy labels – Ulla Popken, GINA LAURA of JP1880 – in hun winkels met één merk in een verkoopruimte van minstens 130 m². De franchisefilialen van de Popken Fashion Group zijn gevestigd in steden met een hoog koopkrachtniveau op een goede en veel bezochte locatie en in een bijbehorende concurrerende omgeving.

Ook shop-in-the-shop top

De ervaring opgedaan in ongeveer 600 door ons zelf beheerde winkels dragen wij in de vorm van partnerschappen over aan shop-in-the-shop-winkels. Hierbij worden op ten minste 30 m² voorgeselecteerde stukken van de betreffende merkassortimenten aangeboden. Shop-in-the-shop-winkels van de Popken Fashion Group bevinden zich in warenhuizen op een drukbezochte locatie en in steden met een hoog koopkrachtniveau. De winkels liggen aan de hoofdroute of bij de ingang van de betreffende afdeling en zijn duidelijk afgebakend.

Dienstverlening op maat

Wij staan onze businesspartners altijd bij met onze uitgebreide dienstverlening. Van winkelontwerp via marketing tot en met financiering. Door oplossingen op maat kunnen individuele omstandigheden optimaal worden benut, kunnen franchisepartners overtuigend presteren met een bedrijf op de best mogelijke locatie, en kunnen shop-in-the-shoppartners hun vaardigheden als textielondernemers met meerdere merken perfect ontplooien.

Transparante investeringen

We denken onze concepten uit van het begin tot het einde, ook in financiële termen. Wij bieden absoluut transparante informatie over eenmalige investeringen in winkelopbouw en -inrichting, inclusief de decoratie, eenmalige franchisevergoedingen en de verwachte kosten voor de bedrijfsvoering. Eerst de belangrijkste informatie: partners profiteren van gunstiger voorwaarden naarmate de samenwerking toeneemt.

Jouw contactpersoon