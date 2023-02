Bewust kinderkleding shoppen met het ‘smart choice’-label van Like FLO

Stel, je staat aan het roer van een modelijn voor kids. Het moet mooi zijn, goed zitten, en ook nog duurzaam geproduceerd worden. Voor inkoopster Hiske Lohle en ontwerpster Moniek Veldt van Like FLO, een van Jolo Fashion Group’s duurzame merken, is dit al jaren de realiteit. Hoe creëren zij echte fashion die tegelijk een ‘slimme keuze’ is voor de planeet?

Even terug naar het begin: waarom is Like FLO zo druk met duurzaamheid?

Veldt: “De textiel-business waar kleding een groot onderdeel van is, is een van de meest vervuilende spelers in de wereld, dus het is heel belangrijk om dat te verduurzamen. Er is ook heel veel aan de hand qua wetgeving vanuit de overheid. Dat heeft impact op het design en het maken van de collecties – op de keuze van je stoffen en eigenlijk het hele proces daarna. Vanuit Jolo Fashion Group zitten we intern in allerlei stuurgroepen op het gebied van duurzaamheid, maar wij zijn ook erg actief vanuit ons eigen merk.”

Lohle: “We hebben vanuit onze moederorganisatie, de Jolo Fashion Group, vier keer per jaar een teammeeting om samen te kijken: hoe het gaat het qua duurzaamheid met je collecties, welke stoffen zou je willen verduurzamen, waar loop je tegenaan? Omdat wij het zó belangrijk vinden, hebben we besloten om het deel uit de collectie dat we verduurzamen het label ‘smart choice’ te geven.”

Beeld: Like FLO

Er bestaan al certificaten voor modematerialen. Waarom gebruiken jullie die niet gewoon?

Lohle: “We hebben eigenlijk een jip-en-janneketaal bedacht om duurzame keuzes iets laagdrempeliger, instapklaar en ook minder stoffig te maken. Natuurlijk zijn er mensen die alleen maar duurzame kleding kopen omdat ze dat heel belangrijk vinden, maar onze klant is toch iemand die gewoon fashionable items wil kopen en dan meedoet aan het duurzame stuk. In eerste instantie kopen ze Like FLO omdat ze het leuk vinden. Het is een trendy, hip merk. Wij zorgen eerst dat we een heel tof kledingstuk maken en vervolgens staat er op het hangtag dat je ook nog eens een Smart Choice gekocht hebt. Op onder andere onze social mediakanalen en nieuwsbrieven aan de winkeliers leggen we vervolgens uit wat een Smart Choice is; Het is bijvoorbeeld gemaakt van gerecycled polyester, en dan leggen we kort uit wat dat betekent en dat het dus een smart choice is.”

Waar focust het label zich inhoudelijk op?

Lohle: “Met onze smart choice collectie geven we meerdere opties waarvan wij vinden dat ze duurzaam zijn – dat hoeft heus niet de allerhoogste standaard te zijn. We hergebruiken bijvoorbeeld reststoffen uit een magazijn, deadstock wordt dat genoemd, want anders wordt het weggegooid of vernietigd. We werken veel met viscose, Tencel en Lenzing Ecovero. Dat is beter dan katoen, want het verbruikt minder water en je hebt minder CO2-uitstoot. Onze winterjassen zijn gemaakt van 80% gerecycled polyester en we gaan kijken of we daarin nog iets met de voering en padding kunnen doen. Elke keer gaan we een stap verder om het nog verder uit te diepen.” Onze exclusieve pre-spring lijn bestaat zelfs al voor ruim 50% uit Smart Choices en dus geen nieuwe grond stoffen.

Veldt: “We selecteren materialen die het meest duurzaam zijn, maar ook soepel en sterk zijn, lekker zitten en tegen wasbeurten kunnen, want het blijft kinderkleding. Elk seizoen willen we zo meer smart choices aan onze collectie kunnen toevoegen.”

Beeld: Like FLO

Hoe gaat duurzaam design verder, na het kiezen van de stoffen?

Veldt: “Er zijn naast de stof veel onderdelen die we van tevoren kiezen. Je bent daarin soms beperkt. Het is voor recycling bijvoorbeeld veel beter om zwarte ritsen te gebruiken. Dan wordt dat ineens een keuze. Eigenlijk krijg je een paar extra duurzaamheidregels mee. Dat geeft meer uitdagingen, maar het is ook heel leuk, want het design is altijd wat spannender. Daardoor ga je dingen toch weer op een andere manier bedenken.”

Lohle: “Ook als je bijvoorbeeld op reis bent bij leveranciers. Dan hebben ze bijvoorbeeld nog wat stoffen liggen in het magazijn die qua kleur heel goed passen in onze collectie en ga je meteen nadenken: wat kunnen we hiermee? – niet alleen om de stof op te gebruiken, maar wat gaan we ervan maken dat het ook nog eens een heel tof artikel wordt?”

Beeld: Like FLO

Welke ‘regel’ is jullie volgende grote uitdaging?

Lohle: “We proberen zo veel mogelijk materialen te hergebruiken, zodat we eigenlijk geen nieuwe grondstoffen aan hoeven te boren. Waar het naartoe gaat – zeker met de verplichte afvalbijdrage, de UPV-regeling – is toch wel dat kledingstukken veel meer recyclebaar moeten zijn en dat ze circulair worden. Dan zul je heel erg moeten gaan werken met mono-fibers [van één vezelsoort]. Dat is voor ons nog wel een hele grote uitdaging, omdat kinderkleding vaak een beetje stretch nodig heeft. Hoe kunnen we zo veel mogelijk monomaterialen gebruiken en toch dezelfde eigenschappen bereiken van de doeken die we nu hebben?” Je ziet ook dat het modebeeld hier aan mee werkt en de silhouetten wat wijder vallend worden, waardoor minder lycra nodig is, dus dat helpt.

Over Jolo Fashion Group

De Nederlandse Jolo Fashion Group is opgericht in 1976 als producent van kindermode – van baby tot tiener. Meer dan 100 doorgewinterde professionals in Europa maken Jolo een echte specialist in het ontwerpen en produceren van kinderkleding. De groep levert naast private labels en bestaande merken van grote retailers ook haar eigen labels. De 18 merken maken gebruik van de gedeelde backoffice van Jolo, maar ze hebben elk een eigen DNA en opereren autonoom. Samen vormen ze een internationaal merkenportfolio. Jolo Fashion Group in zijn geheel is een levendig, creatief bedrijf dat voortdurend groeit en innoveert.