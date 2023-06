Beyoncé opent Nederlandse show in jurk ontworpen door Iris van Herpen

Zangeres Beyoncé opende op zaterdagavond haar Renaissance-show in de Johan Cruijff Arena in een jurk ontworpen door de Nederlandse modeontwerper Iris van Herpen. Er zit in totaal zevenhonderd uur werk in de jurk, zo meldt de Nederlandse ontwerper in het persbericht.

De jurk draagt de naam 'Heliosphere Gown’ waarvoor 980 sikkelvormige driedimensionale vormen in zilver gemarmerde siliconen en in laser gesneden contouren werden gegoten, zo is te lezen. De mallen werden eerst vacuüm getrokken. Daarna werd elke falcate-vorm op een nude-kleurige tule genaaid en afgewisseld met monochrome Swarovski-kristallen. De jurk is verlengd met een volumineuze cape van glas-organza die schittert door een kunstwerk van spiegel-mylar.

“Het was een enorme eer om de 'Heliosphere Gown' voor Beyoncé te ontwerpen en te creëren”, schrijft Van Herpen in het persbericht. “In haar legendarische Renaissance tour belichaamt Beyoncé vrouwelijke empowerment. Ze symboliseert dat zelfvertrouwen van binnenuit komt en dat schoonheid bloeit door diversiteit. Haar stijl is een caleidoscoop van elegantie die mij en mijn team inspireerde in elke steek, elke kraal en elk bloemblaadje - tijdens de zevenhonderd uur durende ontdekkingsreis om haar halo-vormige jurk te creëren."