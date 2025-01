BFA Academy alumni Brit Maas werkt voor Vogue Magazine

De BFA Academy blijft indruk maken met de prestaties van haar alumni. Twee spraakmakende voorbeelden zijn Brit Maas en Lilly Gillis, die kort na hun afstuderen al grote mijlpalen bereikten in de mode-industrie.

Brit Maas: Werken voor Vogue binnen enkele maanden

Slechts een paar maanden na het afronden van de 1-jarige opleiding aan BFA Academy werkte ze al als stylist voor Vogue, een uitzonderlijke prestatie in een competitieve industrie. Dankzij haar talent en de praktijkgerichte aanpak van BFA Academy maakte Brit direct impact. Daarnaast werkte ze ook aan projecten voor &C Magazine en creëerde ze samenwerkingen met influencers zoals Jade Anna. Brit bewijst dat dromen snel werkelijkheid kunnen worden met de juiste opleiding en inzet.

Credits: VOGUE Magazine

Credits: VOGUE Magazine

Lilly Gillis: Eerste slow fashion winkel van Nederland

Lilly Gillis volgde haar passie voor duurzaamheid en mode en opende LIGI ATELIER in het hart van Den Bosch. Als de eerste winkel in Nederland die volledig gericht is op slow fashion, zet Lilly een nieuwe standaard in de modewereld. Haar winkel biedt tijdloze en duurzame kledingstukken, gericht op bewuste consumenten die waarde hechten aan kwaliteit en ethiek. Met LIGI ATELIER is Lilly een pionier in de Nederlandse mode-industrie.

Credits: Student Lilly Gillis voor haar eigen winkel Ligi Atelier in Den Bosch

Credits: LIGI ATELIER

BFA Academy: Revolutionair modeonderwijs met een zakelijke focus

De prestaties van Brit Maas en Lilly Gillis benadrukken de unieke aanpak van de BFA Academy die verder gaat dan traditioneel modeonderwijs. BFA Academy combineert creativiteit met een sterke focus op de zakelijke kant van de mode-industrie, zoals ondernemerschap, strategie en branding. Als enige modeacademie in Nederland biedt BFA Academy studenten de tools en kennis om niet alleen te excelleren in design, maar ook om succesvol te navigeren in het zakelijke landschap van de modewereld. Deze innovatieve aanpak bereidt studenten optimaal voor op een duurzame en betekenisvolle carrière.

Opleiding al voor 65% volgeboekt

Wil jij jouw modecarrière een vliegende start geven? Meld je snel aan voor de BFA Academy. De inschrijvingen voor het komende academische jaar zijn al voor 65% gevuld!