BFA Academy lanceert avondcursus Styling & Branding: ontwikkel creatieve en zakelijke vaardigheden voor de modewereld

Voor iedereen die vastberaden is om aan de slag te gaan in de wereld van styling en branding, biedt BFA Academy vanaf maart 2025 een avondcursus aan in zowel Utrecht als Eindhoven. Deze 15-weekse cursus is perfect voor creatieve geesten die naast hun huidige baan of studie hun passie voor mode willen omzetten in een professionele carrière.

Complete training in alle facetten van styling

In een wereld waarin visuele presentatie en storytelling steeds belangrijker worden, speelt de rol van styling een cruciale factor. De cursus biedt een complete training in diverse vormen van styling, zoals editorial, runway, celebrity, e-commerce en productstyling. Je leert niet alleen hoe je visueel krachtige looks kan creëren, maar ook hoe je deze vaardigheden kan toepassen om merken strategisch te versterken. De praktijkgerichte aanpak geeft je de kans om een professioneel portfolio op te bouwen, waarmee je jezelf kunt profileren bij merken en opdrachtgevers.

Sterke focus op branding en merkidentiteit

Naast styling legt de cursus een sterke focus op branding. In een wereld waarin merken zich voortdurend moeten onderscheiden, leer je hoe je een sterke merkidentiteit ontwikkelt en versterkt door middel van conceptontwikkeling, kleurentheorie en digital branding. Je krijgt les van toonaangevende mode- en brandingprofessionals die hun expertise en praktijkervaring delen en gaat direct aan de slag met ze in de vorm van praktijkgerichte opdrachten.

Credits: Stylingwerk van BFA Academy student: Brit Maas / Fotografie: Pippa Slot

Ontwikkel ondernemersvaardigheden en bouw je netwerk op

In deze cursus leer je niet alleen de creatieve aspecten van styling, maar ook hoe je de volgende stap zet in je carrière, of dat nu als freelancer is of binnen een modebedrijf. De business kant van het vak krijgt veel aandacht bij BFA Academy: je ontwikkelt ondernemersvaardigheden die je ondersteunen bij het opbouwen van een zelfstandige carrière of het navigeren binnen de structuur van een modebedrijf.

Bij BFA Academy staat persoonlijke begeleiding voorop, omdat wij geloven dat elk individu zijn of haar unieke talent optimaal moet kunnen ontwikkelen. Daarom beperken we bewust het aantal beschikbare plekken. Zo krijgt iedereen de aandacht en begeleiding die nodig is om zich volledig te ontplooien.

Wil jij jouw carrière in styling en branding een boost geven? Meld je vandaag nog aan voor de avondcursus van BFA Academy en maak de volgende stap naar een toekomst in de modewereld.

Bezoek www.businessfashionacademy.nl/cursus-styling-branding voor meer informatie en inschrijving.

Credits: Stylingwerk van BFA Academy student: Shani Verlinden / Fotografie: Pippa Slot

OVER BFA Academy

BFA Academy is een toonaangevende mode-academie die verandering brengt in het mode- en businessonderwijs. Bij BFA Academy staat efficiënt onderwijs centraal, met focus op zowel de creatieve als zakelijke kant van mode. Studenten leren zich strategisch te positioneren in de mode- en businesswereld. BFA Academy is gebouwd op drie belangrijke pijlers: kennis, liefde en kracht. Deze waarden onderstrepen het geloof dat echte kracht voortkomt uit authenticiteit en persoonlijke ontwikkeling. De academie werkt samen met toonaangevende docenten uit de mode- en businesswereld, die hun kennis en ervaring inzetten om studenten optimaal voor te bereiden op hun toekomst in de mode-industrie.