BFA biedt opleiding 'Business en Innovatie' voor iedereen die impact willen maken

BFA biedt de opleiding 'Business en Innovatie' aan, speciaal ontwikkeld voor iedereen met de ambitie om een eigen bedrijf te starten, als zelfstandige (zzp’er) te werken of een bestaande onderneming naar een hoger niveau te tillen, ongeacht de sector. Deze opleiding is gericht op iedereen die niet alleen een bedrijf wil ontwikkelen of laten groeien, maar ook een positieve impact wil maken op de wereld.

Unieke combinatie van zakelijke en creatieve vakken

De opleiding ‘Business en Innovatie’ van BFA is ontworpen voor iedereen die met hun product of dienst echte impact willen maken. In een wereld die vraagt om visionairs die bijdragen aan positieve maatschappelijke en ecologische veranderingen, speelt BFA in op deze behoefte door een unieke combinatie van zakelijke en creatieve vakken aan te bieden.

Studenten krijgen een solide basis in de zakelijke aspecten van ondernemerschap, zoals het ontwikkelen van een ondernemersplan, strategie, financiën, juridische aspecten en innovatie. Tegelijkertijd wordt er sterk gefocust op de creatieve vaardigheden die belangrijk zijn voor elke onderneming, zoals design thinking, art direction en branding. Het is deze balans tussen zakelijk en creatief die BFA onderscheidt van andere opleidingen. Studenten worden niet alleen voorbereid om effectief een bedrijf te runnen, maar ook om als visionair een positieve impact op de wereld te maken.

Credits: BFA x Patta tijdens het BFA Forward Event

Ontwikkel je mindset en persoonlijke groei

Naast het zakelijke en creatieve aspect, legt BFA veel nadruk op het ontwikkelen van een sterke ondernemersmindset. De academie begeleidt studenten in hun persoonlijke groei, zelfdiscipline en mentale weerbaarheid – essentiële vaardigheden om succesvol te navigeren in de dynamische wereld van ondernemerschap. Deze holistische aanpak stelt studenten in staat om hun doelen te bereiken en impactvolle ondernemers te worden.

Business Fashion Academy: Onderwijs vanuit Kennis, Liefde en Kracht in Iconische Monumentale

Panden

BFA is een toonaangevende onderwijsinstelling die zich richt op ondernemerschap en innovatie, met een focus op kwalitatief hoogstaand onderwijs. De academie helpt studenten om impactvolle ondernemers te worden, gebaseerd op drie kernwaarden: kennis, liefde en kracht. De docenten van BFA behoren tot de top van hun

vakgebied en brengen hun expertise rechtstreeks vanuit de industrie naar de klas. De sfeer binnen de academie is net zo belangrijk als de inhoud van het onderwijs, met een veilige, inspirerende en ondersteunende leeromgeving. BFA is gevestigd in twee prachtige monumentale panden in het hart van Utrecht en Eindhoven, waar creativiteit en ondernemerschap samenkomen.

Credits: BFA Utrecht aan de Nieuwegracht

Flexibel studeren: jaar- en avondopleiding

De opleiding 'Business en Innovatie' is beschikbaar in twee flexibele vormen: een jaaropleiding die twee dagen per week plaatsvindt, en een avondopleiding waarbij je één avond per week les volgt. Deze opties maken het voor studenten mogelijk om hun studie te combineren met andere verplichtingen, zoals werk of familie.

Aanmelden en Open Dagen

De inschrijving voor de opleiding ‘Business en Innovatie’ is nu geopend. Geïnteresseerden kunnen een online adviesgesprek of direct een intakegesprek inplannen via de website van BFA. Daarnaast organiseert BFA Open Dagen, die plaatsvinden op 16 november in Utrecht en 23 november in Eindhoven. Let op: BFA opent slechts drie keer per jaar haar deuren voor Open Dagen, dus grijp je kans om meer te ontdekken over de opleiding. Voor meer informatie, aanmelding, of het inplannen van een gesprek, bezoek www.businessfashionacademy.nl