BFA start nieuwe Engelstalige opleiding in Business & Fashion

In september van dit jaar introduceert de Business Fashion Academy een geheel nieuwe, Engelstalige opleiding die zich richt op de combinatie tussen business en mode.

Opleiding integreert mode en business voor een dynamische carrière

Het curriculum van deze nieuwe opleiding is rijk en veelzijdig en dekt zowel de zakelijke als de creatieve facetten van de modewereld. Studenten verwerven grondige kennis op gebieden zoals modeontwerp, online marketing, branding, styling, trends, fotografie, kunstmatige intelligentie en duurzame mode. Deze kennis wordt gecombineerd met cruciale zakelijke vaardigheden, waaronder financieel management van bedrijfsplannen, inkoop, verkoop, het hanteren van verschillende verdienmodellen, netwerken, discipline, en het ontwikkelen van een sterke mentaliteit.

"De nieuwe opleiding biedt een uitgebreid curriculum dat zowel de zakelijke als de creatieve aspecten van mode omvat,” aldus de directeur van de Business Fashion Academy. "We zetten ons in om onze studenten te voorzien van de vaardigheden die nodig zijn om te innoveren en uit te blinken in de snel evoluerende mode-industrie." Afgestudeerden zijn klaar om hun eigen onderneming te starten, als zelfstandige aan de slag te gaan of een carrière binnen de mode-industrie te omarmen.

Credits: Business Fashion Academy

Les van topprofessionals uit de mode-industrie

Het docententeam bestaat uit ervaren professionals die hebben gewerkt bij toonaangevende modehuizen zoals Yves Saint Laurent, Lacoste, Marc Jacobs, Calvin Klein, en Viktor & Rolf.

De opleiding vindt plaats in het centrum van Utrecht, een stad die bekend staat om haar culturele diversiteit en historische rijkdom, en die een stimulerende omgeving biedt voor zowel binnenlandse als internationale studenten.

Aanmelden

Met de start van deze nieuwe opleiding bevestigt de Business Fashion Academy haar rol als pionier in het opleiden van toekomstige modeprofessionals. Inschrijvingen voor de opleiding zijn nu geopend, en geïnteresseerden worden aangemoedigd om zich snel aan te melden gezien de grote belangstelling die verwacht wordt. Meer informatie over de opleiding en over het aanmelden vind je hier.