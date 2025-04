BFC annuleert London Fashion Week-editie van juni

De British Fashion Council (BFC) heeft de juni-editie van London Fashion Week (LFW) geannuleerd om zich te richten op het bieden van "cruciale commerciële kansen voor Britse ontwerpers".

LFW Juni, oorspronkelijk 'London Collections: Men', was bedoeld om diverse modegemeenschappen te belichten, maar kreeg te maken met afnemende deelname, wat de relevantie in twijfel trok.

In plaats van LFW Juni zal de BFC zich richten op commerciële projecten zoals de London Show Rooms in Parijs, met nadruk op het ondersteunen van herenmode-merken om het gebrek aan een specifiek platform aan te pakken.

LFW juni werd oorspronkelijk in 2012 gelanceerd onder de naam 'London Collections: Men' en heeft in 2024 zijn nieuwe naam aangenomen, maar behield nog steeds een focus op herenmodelabels. De rebranding was bedoeld om de meer gemengde aanpak van shows te weerspiegelen die steeds vaker door ontwerpers wordt toegepast. Echter, naarmate het aantal merken dat deelnam aan het juni-schema steeds kleiner werd, kwam de relevantie ervan ter discussie te staan.

Begin 2024 had de BFC al besloten om de menswear-show in januari te annuleren vanwege planningsconflicten met prominentere evenementen, zoals Pitti Uomo in Italië. Dit maakte deel uit van een ingrijpende vernieuwing van de overkoepelende strategie van de organisatie, terwijl de raad een overgangsperiode inging onder leiding van voorzitter David Pemsel, die eind 2022 tot het bestuur toetrad.

Afnemende prominentie van LFW juni leidt tot commercieel gerichte projecten

In een brief aan de BFC-leden zei Pemsel dat de BFC de missie heeft om zichzelf te herpositioneren als een "katalysator voor verandering", met als doel meer steun te bieden aan lokale ontwerpers en merken in een poging de lokale mode-industrie nieuw leven in te blazen. LFW juni, dat slechts één editie onder deze titel heeft gedraaid, was gebaseerd op het uitgangspunt van "het ontsteken van een cultureel moment", waarbij verschillende modegemeenschappen in de schijnwerpers werden gezet, van Savile Row tot de LGBTQIA+-gemeenschap.

Deze mindset is nu ook doorgevoerd in de februari- en septemberedities van LFW, aangezien LFW juni in het komende seizoen niet meer zal bestaan. In plaats daarvan richt de BFC zich op commerciële projecten voor ontwerpers via, onder andere, de London Show Rooms, die opnieuw plaatsvinden in Parijs van 26 juni tot 1 juli. Om het verlies van een op herenmode gericht platform te compenseren, zijn de Show Rooms van dit jaar gericht op merken binnen deze categorie.

De annulering van LFW juni werd bevestigd aan Vogue Business door aftredend BFC chief executive, Caroline Rush, die tegen het mediabedrijf zei: "Door deze juni in Londen en Parijs terug te schalen naar meer gerichte programma's, willen we een sterke basis creëren om de boodschap van onze briljante Britse herenmodebedrijven te versterken. We erkennen de uitdagingen waarmee de sector zowel in het VK als wereldwijd wordt geconfronteerd en blijven ons inzetten om de stemmen van Britse herenmodeontwerpers te versterken terwijl ze navigeren door een steeds veranderend modelandschap en zullen ons blijven aanpassen en manieren vinden om ons briljante Britse herenmodebedrijf een platform te bieden."