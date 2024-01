BFC publiceert eerste rapport over diversiteit, gelijkheid en inclusie

De British Fashion Council heeft samen met de Outsiders Perspective, de (Fashion) Minority Report en McKinsey & Co een nieuw rapport geschreven over de diversiteit in de Britse mode-industrie.

Het rapport is het eerste uitgebreide rapport over diversiteit, gelijkheid en inclusie in de mode-industrie in het Verenigd Koninkrijk en presenteert bevindingen van de UK Fashion DEI Census, 11 leiderschapsinterviews met onder andere Alison Loehnis, interim chief executive van Yoox Net-a-porter en ontwerpster Anya Hindmarch, evenals een diepgaand onderzoek onder 70 Britse modebedrijven.

Het UK Fashion DEI rapport onthult dat ondanks een aantoonbare positieve verschuiving in de publieke uitstraling van de modebranche in de afgelopen 10 jaar, de sector veel meer kan bereiken "door het diversifiëren van haar bedrijfsvertegenwoordiging," inclusief leidinggevende posities.

Slechts 9 procent van de leidinggevenden en besturen in de Britse mode-industrie wordt bekleed door mensen van kleur en 39 procent door vrouwen. Terwijl 11 procent van de "machtsfuncties" van het executive team en het bestuur, zoals chief executive officer, chief financial officer en creative director, bekleed worden door mensen van kleur, en 24 procent door vrouwen.

Tegelijkertijd is 86 procent van de blanke mannen in de sector van mening dat de sector divers is, terwijl 46 procent van de gekleurde vrouwen dezelfde mening is toegedaan.

Het rapport merkt ook op dat er een intrinsiek verband is tussen diversiteit in leiderschap en bedrijfsprestaties, waarbij bedrijven met een divers leiderschapsteam 39 procent meer kans hebben om financieel beter te presteren dan bedrijven zonder divers leiderschap.

Er wordt echter ook aan toegevoegd dat leiders in de modewereld zich mogelijk minder bewust zijn van de omvang van de DEI-uitdaging, omdat zo weinig bedrijven hun voortgang bijhouden. Slechts 17 procent van de bedrijven in het Verenigd Koninkrijk publiceert kwantitatieve DEI-doelstellingen, vergeleken met 56 procent die duurzaamheidsdoelstellingen publiceert.

UK Fashion DEI-rapport: Diverse leiderschapsteams hebben meer kans om financieel beter te presteren

Caroline Rush, chief executive van de British Fashion Council, zei in een verklaring: "We moeten erkennen dat het wegnemen van barrières, het bevorderen van inclusiviteit en het echt luisteren naar en versterken van ondervertegenwoordigde stemmen belangrijke zakelijke kansen biedt. Ons rapport maakt duidelijk dat een divers personeelsbestand onmiskenbare voordelen heeft.

"Dit is een wake-upcall voor ons allemaal - wij als industrie moeten DEI omarmen als een hulpmiddel om voordeel te behalen.”

Het rapport onthulde ook drie gebieden waarop bedrijven in het Verenigd Koninkrijk vooruitgang kunnen boeken voor onmiddellijke en langetermijneffecten. Leiding geven vanaf de top' door een DEI-strategie op te stellen, 'de gegevens verzamelen' door diversiteitsgegevens te verzamelen en door 'systemen en paden' in te stellen om een DEI-strategie te implementeren en mogelijke discrepanties te beoordelen, bijvoorbeeld tijdens werving door mogelijke vooroordelen weg te nemen door genderneutrale taal te gebruiken in personeelsadvertenties en door diverse sollicitatiecommissies te hebben.

Jamie Gill, oprichter van The Outsiders Perspective en non-executive director van BFC, voegde hieraan toe: "Onze catwalks zijn divers, onze campagnes zijn divers, onze consumenten zijn divers, maar ons personeelsbestand en onze besluitvormers zijn dat niet.”

"Er is een solide zakelijk argument voor een divers team, dat aantoonbaar het meest relevant is voor de mode. Wij, als branche, zouden het voortouw moeten nemen - omdat we er het meeste bij te winnen hebben."