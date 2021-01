Biden’s inauguratie en de toewijding aan diverse Amerikaanse merken

De inauguratie van Joe Biden als de 46e president van de Verenigde Staten was een gebeurtenis vol symboliek. De kledingkeuzes van president Biden, first lady Dr. Jill Biden, vicepresident Kamala Harris en second gentleman Douglas Emhoff werden door experts gezien als een toewijding aan de kledingmerken merken die doelgericht, divers en typisch Amerikaans zijn. Ralph Lauren was de keuze van zowel president Biden als voormalig democraat-kandidaat, staatssecretaris en first lady Hillary Clinton.

Mode-industrie hoopt op een nieuw ‘Michelle Obama-effect’

In 2010 schreef David Yermack, professor in financiën aan de N.Y.U. Stern School of Business, een onderzoek over hoe de voormalige first lady Michelle Obama een ongekende waarde heeft toegevoegd aan de merken die de kleding maakten en verkochten die zij droeg tijdens haar verblijf in het Witte Huis. “De koersstijgingen van de merken waarvan ze kleding droeg tijdens publieke optredens - 29 merken in totaal - maakt een enorme groei door”, benadrukte Yermack in een interview met de ‘Harvard Business Review’ destijds. “Ze trad aan in een tijd waarin de economie bijzonder zwaar was en scheen echt licht op mode in de breedste zin van het woord,” aldus Narciso Rodriguez, wiens jurk ze droeg op het feest van Obama in 2008.

In een reactie op de onderliggende betekenis van de kledingkeuzes van de aanwezigen van Biden’s inauguratie, benadrukt Steven Kolb, CEO van de Council of Fashion Designers of America, in de Wall Street Journal: “Deze momenten zijn echt belangrijk voor een industrie die zo zwaar getroffen zijn door de pandemie. “Door deze Amerikaanse ontwerpers te dragen, stimuleren ze niet alleen de zaken van die individuen, maar ze stimuleren ook de industrie van 373 miljard dollar (…) We hebben een nieuw bestuur dat duidelijk onze industrie wil ondersteunen,” concludeerde Kolb.

Harris en Biden geprezen om hun steun aan opkomende Amerikaanse ontwerpers

Zowel vice-president Kamala Harris als de first lady Dr. Jill Biden werden geprezen om hun steun aan Amerikaanse ontwerpers. Kamala Harris droeg een paarse jas en jurk van Christopher John Rogers, een ontwerper uit New York die vorig jaar bij de CFDA-modeprijzen werd uitgeroepen tot American Emerging Designer of the Year. Rogers verklaarde dat zijn team “vereerd en nederig was om een ​​kleine rol te hebben gespeeld in dit historische moment”. Jill Biden droeg een op maat gemaakte blauwe wollen jurk, jas en bijpassend mondkapje van een ander merk uit New York, Markarian, het geesteskind van ontwerper Alexandra O’Neill. Het merk, opgericht in 2017, maakt kleding om verspilling tot een minimum te beperken, waarbij de productie volledig in New York City plaatsvindt.

Voormalig first lady Michelle Obama koos een outfit van de zwarte Amerikaanse ontwerper Sergio Hudson.

Ook bewust en betekenisvol waren de outfits die de vice-president en de first lady droegen voor de coronavirusherdenking die aan de vooravond van de inauguratie werd gehouden. Harris droeg een camelkleurige jas van Pyer Moss, een label dat is opgericht door Kerby Jean-Raymond, een activistische zwarte ontwerper van Haïtiaanse afkomst. Biden droeg een paarse jurk, jas en mondkapje van een opkomende ontwerper uit New York, Jonathan Cohen, wiens ouders Mexicaans zijn. Cohen is een pionier op het gebied van upcycling. Zelfs senator Bernie Sanders maakte een statement met zijn keuze van wanten. Deze zijn twee jaar geleden aan hem geschonken door een lerares uit Vermont, meldt ‘Vox’. De wanten zijn gemaakt van hergebruikte wollen truien en gevoerd met fleece gemaakt van gerecyclede plastic flessen. Dit alles staat symbool voor hoe een politicus zijn dierbare goede doelen en intenties tot leven kan laten komen door zijn modekeuzes.

Dit artikel is geschreven door Angela Gonzalez- Rodriguez en vertaald door Georgia Oost

Beeld: MANDEL NGAN / AFP