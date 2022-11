Bij Studio EVA D. is de productie van de wintercollectie ’23/’24 in volle gang

Het wordt een collectie met een ongepolijst randje, vertelt Eva Dekker van Studio EVA D. Overal waar je kijkt in de studio liggen prachtige natuurlijke stoffen in warme aardse tinten… De handgemaakte stoffen in de collectie zijn zo mooi, dat alles gezien mag worden.

De ontwerpster liet zich inspireren door een surfvakantie in Marokko. Omringd door het prachtige land, de mensen, zon en de surfcultuur... Eigenlijk wilde ze niet meer weg. Maar als je niet kunt blijven, dan stop je wat vakantie in je werk en ga je geïnspireerd aan de slag.

Eva Dekker creëert een collectie met royale proporties en vormen die bij elk lichaam past. De tijdloze en unisex collectie zal voor een deel uitgevoerd worden in handgeweven stoffen die in eigen studio gemaakt wordt. De stoffen zijn ambachtelijk en duurzaam.

Beeld: Studio EVA D.

Eva gebruikt oude technieken om kleding te creëren die authentiek is maar met een fashion-forward twist. De stoffen zijn geïnspireerd op de traditionele patronen van de cushma uit de Amazone.

Beeld: Studio EVA D.

De collectie zal bestaan uit oversized shirts, comfy broeken, een jumpsuit, kimono’s en basic T-shirts. Om je outfit compleet te maken zitten er in de collectie ook accessoires zoals een tas en een pet. In het gehele assortiment staat draaggemak voorop.

Studio EVA D. presenteert tijdens London Fashion Week de collectie in een showroom in de wijk Shoreditch. In deze wijk worden creatieve design boetieks afgewisseld door trendy gastropubs en restaurants.