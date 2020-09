Bijna 9 op de 10 Europese consumenten verwacht te gaan ‘revenge shoppen’

Aan het begin van de lockdown in diverse Europese landen vielen de aankopen van mode-items drastisch terug. Kleding of schoenen bleek niet op de prioriteitenlijst te staan van de consument, men dacht meer aan kantoorartikelen, elektronica en selfcare items. Volgens onderzoek van Première Vision en Institut Français de la Mode verwacht bijna 9 op de 10 consumenten binnenkort een inhaalslag te maken, oftewel: revenge shopping.

Het onderzoek ‘The European Fashion Market: Consumer Outlook and Expectations in a Time of Health Crisis’ werd door de modebeurs en het instituut uitgevoerd in diverse landen in Europa en gaat in op de verwachtingen van de consument voor het tweede halfjaar van 2020. Opvallend is dat 88,9 procent van het totaal aantal ondervraagden aangeeft verwacht meer items te gaan kopen omdat ze een lange tijd door de lockdown niet hebben kunnen winkelen.

Onderzoek: consument verwacht te kiezen voor seizoenloze items óf met korting

Daarbij komt het feit dat bijna de helft van de ondervraagden aangeeft in het halfjaar evenveel mode items te kopen dan voor de coronacrisis. 52,4 procent van de mannen geeft aan evenveel te zullen kopen en zelfs 17,1 procent verwacht meer te zullen kopen dan voor de coronacrisis. Bij de Europese vrouwen liggen deze percentages op 44,3 en 13,7 procent.

Wanneer gevraagd wat voor soort items de consumenten verwachten te kopen de komende maanden staan items met korting stipt bovenaan. 85,5 procent van alle ondervraagden geeft aan dat ze dit verwachten te kopen. Op de tweede plaats met 83,7 procent gaan consumenten voor seizoenloze producten die het hele jaar door gedragen kunnen worden. Onderaan de lijst staan de duurdere en betere kwaliteit producten, daar geeft 47,3 procent van aan ze te gaan kopen de komende tijd. Een andere opvallende bevinding uit het onderzoek van Première Vision en Institut Français de la Mode is dat 30,8 procent van de ondervraagden verwacht de komende maanden meer tweedehands modeproducten aan te schaffen.